Εκπτώσεις έως και 70% σε blockbusterικά videogames για PS4 και PS5

H Sony «τρέχει» μια σειρά από προσφορές για τους κατόχους των συστημάτων της.

Η Sony συνεχίζει τις προσφορές για τους κατόχους PS4 και PS5 και εδώ και λίγες μέρες έχει φέρει ένα νέο κύμα με μειώσεις τιμών έως και 70% σε πολλά και σημαντικά παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τίτλοι και για τις δύο κονσόλες, καθώς και ειδικά bundles που περιλαμβάνουν ένα game και στις δύο γενιές συστημάτων. Τα Blockbuster Games Sales έχουν ξεκινήσει και σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε games όπως Assassin’s Creed, Call of Duty και The Last of Us σε -κατά πολύ- μειωμένες τιμές.

Για να βρείτε τις προσφορές μπορείτε να μπείτε στο PlayStation Store της κονσόλας σας και να βρείτε το σχετικό εικονίδιο ή να δείτε το σχετικό τομέα του ελληνικού PlayStation Store.

Μερικές από τις προσφορές που ξεχωρίσαμε είναι οι εξής:

Assassin’s Creed Odyssey PS4 στα €17,49

Call of Duty: Modern Warfare PS4 στα €34,99

Cyberpunk 2077 PS4 στα €33,49

Mortal Kombat 11 PS4/PS5 στα €17,49

Need for Speed Heat Deluxe Edition PS4 στα €19,99

The Last of Us: Part II PS4 στα €25,99