Μακελειό με νεκρούς στην Καμπούλ

Αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν από μία έκρηξη στην Καμπούλ, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

Έκρηξη σημειώθηκε στην Καμπούλ έξω από τζαμί. Οι πρώτες πληροφορίες από το Αφγανιστάν αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί από την επίθεση στην Καμπούλ, αλλά δεν διευκρινίζεται ο αριθμός.

Η βόμβα εξερράγη έξω από τζαμί στην Καμπούλ όπου γινόταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουχαΐντ.

Αν και μέχρι στιγμής κανίς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, οι επιθέσεις του ISIS από την ημέρα που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, έχουν πολλαπλασιαστεί.

