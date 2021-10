Η Sony εξαγόρασε την Bluepoint Games του Demon’s Souls Remake

Η ομάδα εντάσσεται πλέον στα PlayStation Studios για νέα αποκλειστικά games.

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε την εξαγορά της Bluepoint Games, του στούντιο που μας έχει προσφέρει μερικά από τα καλύτερα remakes και remasters των τελευταίων ετών.

Η Bluepoint έχει παραδώσει στην αγορά τα God of War Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Ico & Shadow of the Colossus Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered και το πρόσφατο Demon’s Souls remake του PS5.

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε χαρούμενος από αυτήν την εξέλιξη και σημείωσε πως η ομάδα του εργάζεται σε ένα εντελώς νέο game για τις κονσόλες PlayStation.

Η Bluepoint Games ιδρύθηκε το 2006 και έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 70 εργαζόμενους.