To δωρεάν eFootball (πρώην PES) κυκλοφόρησε και έχει ήδη τη χειρότερη βαθμολογία παιχνιδιού στην ιστορία (pics/vids)

Απίστευτα αποτυχημένο το λανσάρισμα του νέου εγχειρήματος της Konami με τους χρήστες να «βράζουν».

To eFootball, η μετεξέλιξη της σειράς PES της Konami, που από φέτος μετατράπηκε σε δωρεάν παιχνίδι με έξτρα περιεχόμενο που θα προσφέρεται επί πληρωμή, έχει ήδη συγκεντρώσει τα χειρότερα σχόλια. Ο τίτλος κυκλοφόρησε σήμερα και έχει μπει ήδη στη θέση του παιχνιδιού με τη χαμηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών στο Steam.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με sites που καταγράφουν ιστορικά τις κριτικές, το eFootball βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάτο με σκορ μόλις στο 8% και πάνω από 4000 κριτικές (εκ των οποίων μόλις οι 350 είναι θετικές)! Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ κατείχε το Flatout 3, το racing game του 2011 που έπιασε 15%.

Οι fans έχουν ήδη εξαγριωθεί με το γεγονός ότι η Konami δεν ασχολήθηκε στα σοβαρά ούτε με τις ομάδες και τους παίκτες που έχει τα δικαιώματά τους, όπως ο Lionel Messi. Μάλιστα, δείτε πως συγκρίνεται το πρόσωπο του δημοφιλούς ποδοσφαιριστή ανάμεσα στο FIFA 22 (που δεν έχει επίσημα τα δικαιώματά του) και το eFootball.

EA without scanning Messi vs Konami after scanning Messi#FIFA22 #eFootball2022 pic.twitter.com/CroI2UCnZe — Rohit Upadhyay (@yoyorohit07) September 30, 2021

Ή και το πως φαίνονται Ronaldo και Messi στο eFootball 2022.

Οι περισσότεροι σχολιάζουν πως το game θυμίζει σε γραφικά εποχές PS2, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί και ορισμένες αστείες στιγμές ακόμη και με διαιτητές.

Ή ακόμη και ποδοσφαιριστές να τρέχουν σαν χαρακτήρες του Naruto.

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC — Ricardo Bassricky (@BassRicky_) September 30, 2021

Μερικές στιγμές με κόντρες ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές είναι ακόμη πιο αστείες.

Konami you really shouldn't have released this in this state. This is bad... I mean really bad.. Like bad bad bad #eFootball2022 pic.twitter.com/6YYDR8XnmT — TheTrueBrits (@_TheTrueBrits) September 30, 2021

Κάποιοι PC gamers αναφέρουν ότι το παιχνίδι δεν τους αφήνει να το «τρέξουν» σε ανάλυση πάνω από 720p, ενώ κάποιο αναφέρουν κοροϊδευτικά πως «το Steam θα πρέπει να εφεύρει κάποια πολιτική αποζημίωσης ακόμη και από τέτοια παιχνίδια που διανέμονται δωρεάν».