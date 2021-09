Πάστορας λέει πως ο Ιησούς δεν έχει επιστρέψει επειδή οι πιστοί δεν δωρίζουν αρκετά χρήματα (vid)

Ο πολυεκατομμυριούχος πάστορας Jesse Duplantis πιστεύει πως αν ο κόσμος δώσει αρκετά χρήματα στην εκκλησία του, ο Θεός θα στείλει τον Ιησού στην Γη.

Έναν όχι και τόσο διακριτικό τρόπο, επέλεξε ο Jesse Duplantis προκειμένου να πείσει τους πιστούς να δωρίσουν χρήματα στην εκκλησία του.

Ο ευαγγελιστής πάστορας λοιπόν, έδωσε το παρών στο 4ήμερο event με την ονομασία Victorython, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι Victory και επιχείρησε να ανεβάσει τις δωρεές...

«Ειλικρινά πιστεύω πως ο Ιησούς δεν έρχεται γιατί ο κόσμος δεν προσφέρει, όπως τους είπε ο Θεός, να προσφέρουν», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τον κόσμο να σηκώσει τα τηλέφωνά του και να κάνει δωρεές χρημάτων.

«Αλήθεια το πιστεύω αυτό. Αν ο κόσμος καλέσει σε αυτό το νούμερο και κάνει γνωστή την Victory σε όλο τον κόσμο, ο Θεός θα πει στον Ιησού πήγαινε», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια είπε: «Αυτό που εμποδίζει την έλευσή του, είναι οτι οι άνθρωποι δεν κάνουν στον οικονομικό τομέα, επειδή ζούμε σε έναν οικονομικό κόσμο, αυτό που τους κάλεσε ο Θεός να κάνουν. Ξέρετε; Μας κάλεσε να το κάνουμε».

Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος πάστορας, ο Jesse Duplantis, είναι πολυεκατομμυριούχος και όπως είπε έχει και ιδιωτικό τζετ, το οποίο θα παραδώσει μετά την επιστροφή του Ιησού.

Participating in a "Victorython" fundraiser right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating him cash.



