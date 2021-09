Η αληθινή ιστορία του άστεγου που έγινε πολυεκατομμυριούχος και υποδύθηκε ο Γουίλ Σμιθ

Ο Γουίλ Σμιθ υποδύθηκε τον Κρις Γκάρντνερ στην ταινία «The Pursuit of Happyness» και αυτή είναι η πραγματική του ιστορία.

Εν πρώτοις ξεκαθαρίζουμε πως η στήλη δεν είναι καθόλου αντικειμενική με τον Γουίλ Σμιθ. Έχοντας μεγαλώσει και γελάσει με τον «Πρίγκιπα του Μπελ Ερ», έχοντας συνδέσει τον πολυτάλαντο αυτόν τύπο- που γουστάρει φουλ το μπάσκετ- με κωμωδίες και επιτυχίες ακόμα και στο τραγούδι, δεν διατίθεται να ακούσει τίποτα το αρνητικό για τον 52χρονο πλέον φαν των Φιλαντέλφια Σίξερς, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

Αυτός είναι και ο λόγος που καταπιαστήκαμε με τον Γουίλ Σμιθ, καθώς σαν σήμερα, το 1968 γεννήθηκε και φυσικά όχι απλά δεν είχε ιδέα ότι θα γίνει ηθοποιός, αλλά όταν του έγινε η απρόσμενη πρόταση από μια φίλη του, για τον «Πρίγκιπα του Μπελ Ερ», η απάντηση που έδωσε ήταν «δεν είμαι ηθοποιός».

Ένας καλός ηθοποιός (για τη στήλη πάντα) είναι αυτός που υποδύεται τα πάντα. Ο Γουίλ Σμιθ θεωρείται κωμικός ηθοποιός, αλλά έχει παίξει εξαίσια δραματικούς ρόλους. Όπως στο «Seven Pounds» και φυσικά στο «The Pursuit of Happyness», στο οποίο έπαιξε μαζί με τον γιο του.

Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν σήμερα το πραγματικό πρόσωπο πίσω από αυτή την ιστορία που έγινε ταινία και μάλιστα επιτυχημένη. Την ιστορία του Κρις Γκάρντνερ, ο οποίος πραγματικά δεν είχε που να κοιμηθεί με τον γιο του και από ένας αδέκαρος μαχητής που πάλευε καθημερινά να επιβιώσει και να βρει ένα μέρος να κοιμηθεί αυτός και ο γιος του, κατάφερε και έγινε εκατομμυριούχος.

Ο βίαιος πατριός και το ορφανοτροφείο

Ο Κρις Γκάρντνερ γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία οικογένεια ανάλογη με αυτή την δημιούργησε και ο ίδιος στη συνέχεια. Τα προβλήματα, κάθε λογής δεν έλειψαν. Ο πατέρας του, τους εγκατέλειψε πριν καν αυτός γεννηθεί και ο πατριός του ήταν αλκοολικός και βίαιος. Η οικονομική κατάσταση τους ήταν άθλια και έτσι μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, με τη μητέρα του να κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της.

Αν και δεν την είχε κοντά του, αυτός την ένιωθε πάντα εκεί: «Αν και ήταν σχεδόν πάντα απούσα η μητέρα μου, χωρίς να ευθύνεται βέβαια και εγώ μεγάλωσα στα ιδρύματα, ήταν έμπνευση για μένα. Σε αυτήν τα χρωστάω όλα. Μου έδινε δύναμη και με ενθάρρυνε να προχωρήσω. «Μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στον εαυτό σου. Το ιππικό δεν πρόκειται να έρθει για σε βοηθήσει», ήταν η συμβουλή της μάνας μου».

Ο Κρις Γκάρντνερ σπούδασε νοσηλευτική και στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός κλινικής έρευνας ενός καρδιολόγου στο νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο. Ο απώτερος στόχος του ήταν να σπουδάσει ιατρική.

Οι γάμοι και το παιδί

Το 1977 ο Κρις παντρεύτηκε την Σέρι Ντάισον αλλά χώρισαν ύστερα από απανωτούς καυγάδες. Το 1981 απέκτησε τον γιο του, τον Κρίστοφερ Τζούνιορ, από τη νέα του σύντροφο με την οποία είχε ερωτικές σχέσεις, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος. Επαγγελματικά ήταν σε κακή κατάσταση, καθώς με μόλις 8 χιλιάδες δολάρια εισόδημα τον χρόνο, δυσκολευόταν να συντηρήσει την οικογένειά του. Γρήγορα παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το όνειρο να γίνει γιατρός παρέμεινε… μακρινό όνειρο.

Η δουλειά με τον ιατρικό εξοπλισμό

Βρήκε δουλειά ως πωλητής ιατρικού εξοπλισμού και λίγους μήνες αργότερα γνώρισε τυχαία τον χρηματιστή Μπομπ Μπρίτζες, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία. Μετά την γνωριμία τους, του πρότεινε να πάρει μέρος σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων χρηματιστών και όποιος θα πετύχαινε την μεγαλύτερη βαθμολογία θα προσλαμβάνονταν στην εταιρεία ως στέλεχος της.

Ο τσακωμός και ο χωρισμός

Ο Κρις Γκάρντνερ τα έδωσε όλα. Για δύο μήνες διάβαζε εντατικά και μάλιστα παραιτήθηκε ξανά από τη δουλειά του για να αφοσιωθεί πλήρως στην εκπαίδευση. Φυσικά, μένοντας χωρίς εισόδημα, με τους λογαριασμούς να τρέχουν, γρήγορα οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης έγιναν ορατές και υπήρξαν τραγικές. Υπήρχαν μέρες που δεν υπήρχε φαγητό στο τραπέζι και η σύντροφός του, η Τζάκι δεν άντεξε και μετά από έναν τσακωμό που είχαν πήρε το παιδί και έφυγε από το σπίτι. Μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψε και άφησε τον μικρό Κρις Τζούνιορ, γιατί δεν μπορούσε να τον μεγαλώσει, όπως του είπε.

Κοιμόντουσαν σε αεροδρόμια, μετρό και τουαλέτες

Ο Γκάρντνερ, παρά τον χαμηλό του μισθό, ανέλαβε πλήρως την επιμέλεια του γιου του, ωστόσο τα λεφτά του δεν έφταναν για να νοικιάσει κάποιο σπίτι. Έτσι λοιπόν έμεναν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε καταλύματα της πρόνοιας, ακόμα και σε δημόσιες τουαλέτες, πάρκα, αεροδρόμια και στο μετρό. Η σκηνή στην ταινία, που κάποιος προσπαθεί να μπει στην τουαλέτα του μετρό και ο Γουίλ Σμιθ κρατάει την πόρτα με το πόδι του και κλείνει τα αυτιά του γιου του για να μην ακούει, είναι το λιγότερο σπαρακτική.

«Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν ακριβώς άστεγοι. Απλά ήξερα ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρέχω και να τρέχω και να τρέχω. Και να ταλαιπωρώ και το παιδί μου. Αν υπάρχει κάτι από τότε που θυμάμαι, είναι ότι διαρκώς μετακινούμασταν από το ένα μέρος στο άλλο», έχει πει ο ίδιος.

Η επιτυχία και ο πλούτος

Το πρωί ο Γκάρντνερ έτρεχε στην εκπαίδευσή του για χρηματιστής φορώντας το μοναδικό κοστούμι που είχε, κρύβοντας από όλους την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Πάντα ήταν πρόσχαρος και χαρούμενος, ευγενικός και προσηλωμένος στον στόχο του. Το 1982 έδωσε εξετάσεις και πέτυχε το υψηλότερο σκορ με αποτέλεσμα να προσληφθεί στην εταιρεία. Με τα χρόνια δημιούργησε τη δική του χρηματιστηριακή εταιρεία στο Σικάγο την «Gardner Rich & Co», με κεφάλαιο μόλις 10 χιλιάδες δολάρια. Ο Μπιλ Κλίντον μάλιστα είχε πει το 2001, ότι ο Γκάρντνερ συγκαταλεγόταν στους πιο επιτυχημένους επενδυτές του κόσμου. Το 2006 έγινε ιδρυτής και πρόεδρος του «Christopher Gardner International Holdings» και ήταν ένας ιδιαίτερα εύπορος άνθρωπος.

Ο Κρις Γκάρντνερ είναι ενεργός στον φιλανθρωπικό τομέα, βοηθώντας φτωχές και άστεγες οικογένειες.



Για κλείσιμο παραθέτουμε 10 στοιχεία από την ταινία σε σχέση με την πραγματική ιστορία του Κρις Γκάρντνερ και βλέπουμε αν είναι σωστά ή λάθος: