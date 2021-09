Μάνατζερ της Google κατήγγειλε ότι η ασφάλεια δεν πίστευε πως εργάζεται εκεί επειδή είναι μαύρος (pics)

Του πήραν μάλιστα την ταυτότητα και τον κράτησαν για 30 λεπτά.

Ένας μαύρος manager στην Google ισχυρίστηκε στο twitter ότι τον σταμάτησε η ασφάλεια, καθώς δεν πίστευαν ότι είναι υπάλληλος της εταιρείας. Όπως λέει μάλιστα, αυτό μάλλον συνέβη λόγω του χρώματος του δέρματός του.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ, Άνχελ Ονοούχα είπε ότι έκανε ποδήλατο στην πανεπιστημιούπολη της Google όταν κάποιος κάλεσε την ασφάλεια και δύο φύλακες μάλιστα τον «συνόδευσαν» για να επαληθεύσουν την ταυτότητά του.

Riding my bike around Google’s campus and somebody called security on me because they didn’t believe I was an employee. Had to get escorted by two security guards to verify my ID badge 🤦🏾‍♂️

Το ακόμα χειρότερο είναι, πως αργότερα του αφαίρεσαν την ταυτότητά του και του είπαν πως αν έχει πρόβλημα με αυτό, μπορούσε να καλέσει την ασφάλεια. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει εκεί 30 λεπτά και να χάσει το λεωφορείο για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Άλμπερτ Ρίτσαρντσον είχε μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ιστορία να πει: Δούλευε ως φύλακας στην Google και βρισκόταν στον 2ο όροφο όπου ζέσταινε το φαγητό του, όταν έλαβε μήνυμα στον ασύρματο να ελέγξει, έναν ύποπτο στη μικρή κουζίνα του ορόφου. «Πέρασα μια ώρα... ψάχνοντας τον εαυτό μου» έγραψε χαρακτηριστικά, καθώς το σήμα είχε δοθεί για τον ίδιο.

Ο Λέσλι Μάλεϊ έγραψε πως η Google έχει αλλάξει την πολιτική της, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει και τους ανθρώπους και μάλιστα πόσταρε μια φωτογραφία με τις πινακίδες που ανέφεραν χαρακτηριστικά πως χωρίς σήμα δεν μπαίνεις μέσα.

Μάλιστα ο Μάλεϊ συμπλήρωσε: «Η σήμανση στις πόρτες δείχνει ξεκάθαρα ότι αν φαίνεστε διαφορετικοί, θα πρέπει να θεωρηθείτε απειλή».

This is weaponized form of bias that is implicitly endorsed by the processes that #google has in place around badging. The signage on the doors clearly indicate that if you look different, you should be considered a threat. #biasinbadging pic.twitter.com/Vbfpsl29VQ