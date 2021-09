Έρχεται σε όλες τις συσκευές με λειτουργικό Android ο φάκελος για τις πιο…προσωπικές στιγμές

Πλέον θα προσφέρεται μεγαλύτερη ασφάλεια για συγκεκριμένο υλικό στο κινητό του χρήστη.

H ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των φωτογραφιών του χρήστη είναι σίγουρα ψηλά στην ατζέντα όλων των εταιρειών και η Google λύνει τα χέρια στους κατόχους Android. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του κλειδωμένου φακέλου (Locked Folder) θα εμφανιστεί σε όλες τις συσκευές με Android 6 και πάνω, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να προστατέψει τις πιο προσωπικές του στιγμές.

Το χαρακτηριστικό αυτό ήταν αρχικά προσαρμοσμένο μόνο στα νεότερα Google Pixel smartphones, αλλά θα εμφανιστεί και σε άλλα μοντέλα, τρίτων κατασκευαστών. Με αυτό, ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει έναν αριθμό φωτογραφιών και videos, στα οποία δεν θα μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση, παρά μόνο με κωδικό ασφαλείας (ή δαχτυλικό αποτύπωμα ή σάρωση προσώπου).

Αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν δώσετε πχ. το τηλέφωνό σας σε ένα τρίτο άτομο και αρχίζει να κοιτάζει τις λήψεις σας, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό που δεν θέλετε να δει.

