Συναγερμός στο Τενεσί: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ, αρκετοί τραυματίες (vid)

Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στο Τενεσί με τραυματίες.

Συναγερμός σήμανε στο Τενεσί των ΗΠΑ για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Κόλιερβιλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον εννιά άτομα.

Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και τραβήχτηκε έξω από το κατάστημα, δείχνει την στιγμή που ακούγεται ένας πυροβολισμός λίγο πριν φτάσει η αστυνομία.

DEVELOPING: New video shows the moment officers arrived at the scene of a reported active shooter incident at a Kroger in Collierville, Tennessee. pic.twitter.com/mhglj4luP8