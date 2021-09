Τα χειρότερα... γεύματα του Bear Grylls: Από το κεφάλι φιδιού μέχρι τους όρχεις κατσίκας (pics & vid)

Όταν ο Bear Grylls μαγειρεύει κανένας φίλους του δεν πηγαίνει στο σπίτι, γιατί φοβούνται οτι θα φτιάχνει κάτι από αυτά που τρώει στις εκπομπές του.

Ο Bear Grylls είναι γνωστός για τις ικανότητες επιβίωσης που διαθέτει, αλλά και τις γνώσεις του τί μπορεί να φάει και τι όχι, από αυτά που βρίσκονται ελεύθερα στην φύση.

Όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές του και ειδικά την τελευταία «You vs. Wild: Out Cold» θα τον έχουν δει να τρώει διάφορα πράγματα που σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, δεν θα περνούσε από το μυαλό το ενδεχόμενο να τα βάλει στο στόμα του.

Ποια όμως είναι τα χειρότερα που οι συνθήκες και η ανάγκη για επιβίωση, τον έχουν αναγκάσει να δοκιμάσει; Την απάντηση έδωσε η Sun σε ένα θέμα που έφτιαξε για αυτόν.

Ούρα καμήλας

Όρχεις κατσίκας

Ταραντούλα

Ζωντανό σκορπιό

Τσούχτρα

Καρδιά τάρανδου

Γιγάντια προνύμφη

Κεφάλι φιδιού

Μάτια απο γιακ

Σκουλήκια

Κοπριά ελέφαντα

Σάπιο πρόβατο

Πλακούντα από άγνωστο ζώο



Ο ίδιος, σχολιάζοντας αυτά τα κάπως αηδιαστικά γεύμα που έχει κάνει, είπε: «Στην προσπάθεια μου να μείνω ζωντανός, να βρω ενέργεια και πρωτείνη, έχω φάει κάποια άσχημα πράγματα. Πλέον κανείς δεν έρχεται σπίτι μου για φαγητο, αν ξέρει οτι μαγειρεύω».

Μάλιστα αυτό που θεωρεί ως το χειρότερο που έχει φάει είναι οι όρχεις της κατσίκας που τον ανάγκασαν να κάνει εμετό.