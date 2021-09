Η συγκλονιστική στιγμή που μητέρα γυρίζει την πλάτη της και το καροτσάκι με το μωρό κυλάει στη λεωφόρο (vid)

Όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγμή και μια μητέρα παραλίγο να ζήσει μια ανείπωτη τραγωδία.

Δραματικές στιγμές έζησε μια μητέρα, καθώς για λίγο άφησε από τα μάτια της, το καροτσάκι με το μωρό της και αυτό κύλησε προς τη λεωφόρο.

Όπως μετέδωσε το CCTV, η μητέρα μαζί με το μικρό της παιδί, σέρνει το καροτσάκι με το μωρό της, αλλά για λίγο το αφήνει και γυρίζει την πλάτη προς αυτό.

Ο δρόμος όμως έχει κατηφορική κλίση και το καροτσάκι κυλάει προς τα κάτω. Το πρώτο αυτοκίνητο που ανεβαίνει, το αποφεύγει, καθώς δεν έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αλλά το καροτσάκι κυλάει προς τη λεωφόρο όπου η κίνηση είναι αυξημένη και τα αμάξια πολλά περισσότερα.

Όταν αντιλήφθηκε ότι το καροτσάκι είχε κυλήσει, απεγνωσμένα έτρεξε να το προλάβει. Ευτυχώς, το μωρό τραυματίστηκε πολύ ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.



STOP THAT BABY: CCTV footage captures the heart-stopping moment a mother turns her back on her baby stroller and it tears off down a road, narrowly missing oncoming traffic. The baby sustained light injuries and was taken to the hospital as a precaution. https://t.co/rjZjcGIy4p pic.twitter.com/PlVMffnuVF