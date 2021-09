Τη δική του ομάδα eSports δημιούργησε ο Τζέσε Λίνγκαρντ (vid)

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής μπαίνεις στο Rainbow Six με την Team JLE

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζέσε Λίνγκαρντ ανακοίνωσε την ίδρυση της δική του ομάδα eSports με την ονομασία JLINGZ eSports.

To γκρουπ παικτών που παρουσιάστηκε ως Audacity eSports και μετονομάστηκε προσωρινά σε Team JLE, θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής JLINGZ eSports και ξεκινάει τους αγώνες στο Rainbow Six Siege και στο UKIN Second Division με στόχο να φτάσει τους ευρωπαϊκούς τελικούς του 2022.

Ο ίδιος ο Λίνγκαρντ δήλωσε fan των videogames και εκτιμά πως τα eSports θα απασχολούν ολοένα και περισσότερο τους πάντες στο άμεσο μέλλον. Έτσι, θέλησε να πειραματιστεί και έδωσε σάρκα και οστά στο όραμά του. Μένει να δούμε, πάντως, πόσο άμεσα θα ασχοληθεί και με το κομμάτι των ποδοσφαιρικών eSports.