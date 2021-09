Δραματική στιγμή στο Μεξικό: Σώζουν παιδί από τις πλημμύρες (vid)

Τρεις άντρες αγωνίζονται να σώσουν ένα παιδί να μη το πάρει το ρεύμα. Τουλάχιστον 16 ασθενείς νοσοκομείου έχασαν τη ζωή τους.

Κόβει την ανάσα το βίντεο από το Μεξικό, που δοκιμάζεται από πλημμύρες και ήδη άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει σφόδρα το Μεξικό, με αποτέλεσμα οι βροχές να υπερχειλίσουν το ποτάμι αλλά και τους δρόμους και να γίνεται υπερπροσπάθεια να σωθούν άνθρωποι.

Όπως στο βίντεο, που τρεις άντρες αγωνίζονται να σώσουν ένα παιδί να μη το πάρει το ρεύμα.

Central Mexico underwater right now as ppl fight to save a baby who’s just been washed away in massive floods. At least 2 ppl are already dead. What you’re watching unfold is a #ClimateCrisis that’s man made. A capitalist crime against humanity. pic.twitter.com/vX68XkVFOV