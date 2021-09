Cash or Crash στο Live Casino του Pamestoixima.gr

Το νέο Live Game Show της Evolution προστίθεται στη μεγάλη γκάμα παιχνιδιών.

To Cash or Crash, το νέο Live Game show της Εvolution, είναι η νέα προσθήκη στη μεγάλη γκάμα παιχνιδιών του Live Casino του Pamestoixima.gr.

Το νέο live παιχνίδι του Οnline Casino του ΟΠΑΠ ξεχωρίζει για την απλότητα και την αμεσότητά του και υπόσχεται στιγμές διασκέδασης στους παίκτες που θα δοκιμάσουν την τύχη τους, καθώς ένα μόνο ποντάρισμα μπορεί να φέρει την ανατροπή στο παιχνίδι.

Πώς παίζεται

Τo παιχνίδι μεταφέρει τον παίκτη στο εσωτερικό ενός εντυπωσιακού αερόστατου, το οποίο ίπταται επάνω από μία πολυσύχναστη, φανταστική μητρόπολη. Εκεί, βρίσκεται μία κληρωτίδα με 19 πράσινες μπάλες, 9 κόκκινες μπάλες και 1 χρυσή.

Ο παίκτης καλείται να ποντάρει μια φορά και το παιχνίδι εξελίσσεται ανάλογα με το χρώμα της μπάλας που θα βγάλει η κληρωτίδα:

Εάν προκύψει πράσινη μπάλα, περνάει στο επόμενο επίπεδο, το οποίο φέρνει μεγαλύτερα κέρδη. Όσο ψηλότερα φτάνει στην σκάλα με τον πίνακα πληρωμών, τόσο περισσότερα κέρδη θα αποκομίσει.

Σε περίπτωση κόκκινης μπάλας, ή αλλιώς… crash της πτήσης, ξεκινάνε όλα από την αρχή.

Η χρυσή μπάλα θα ανεβάσει το ποσό αποπληρωμής, αλλά παράλληλα λειτουργεί και ως ασπίδα σε πιθανή επόμενη κόκκινη μπάλα.

Κάθε φορά που η κληρωτίδα βγάζει πράσινη μπάλα, ο παίκτης θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει (Continue), παίρνοντας το ρίσκο να τα χάσει όλα, αν θα πάρει όλα τα κέρδη (Take All) και θα φύγει ή αν θα πάρει τα μισά (Take Half) και θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο με τα υπόλοιπα μισά.

Ανεβαίνοντας τη σκάλα μπορεί να κερδίσει μέχρι 18.000x το ποντάρισμα και μέχρι 50.000x, εάν προκύψει η χρυσή μπάλα. Η τελευταία, προσφέρει κι έναν μπόνους γύρο, όπου ο παίκτης δεν χρειάζεται να πάρει απόφαση, μιας και καλύπτεται ακόμα και από πιθανή κόκκινη επόμενη μπάλα.