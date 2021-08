Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος πετάει μέσα στον τυφώνα Άιντα στο Μεξικό (vid)

Όταν καταφέρνουν να βγουν από τον τυφώνα, φαίνεται μέσα από το αεροπλάνο πως έχει «σκεπάσει» τα πάντα από κάτω.

Τιτάνια μάχη δίνουν δύο πιλότοι για να κρατηθούν με το αεροσκάφος τους και να το βγάλουν από τον τυφώνα Άιντα που τους «έπιασε» στο Μεξικό. Δίνουν μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν σταθερό το αεροπλάνο μέσα στον τυφώνα, ο οποίος στην κλίμακα 5, η ισχύς του είναι στο 4.

OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd