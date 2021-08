Τα fake βίντεο και οι φωτογραφίες που «μοιράστηκαν» από το Αφγανιστάν (pics & vid)

Δεν είναι μονταρισμένα, αλλά αφορούν άλλα γεγονότα σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Στην εποχή των social media όπου ο καθένας ανεβάζει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και αμέσως αναπαράγεται ακόμα και από μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο να «μοιράζονται» fake φωτογραφίες και βίντεο ή για να το θέσουμε πιο σωστά, φωτογραφίες και βίντεο που δεν είναι από το γεγονός αυτό, όπως τις εκρήξεις στο Αφγανιστάν, αλλά από ένα άλλο του παρελθόντος.

Το Reuters, το Associated Press και άλλα μεγάλα δίκτυα διευκρίνισαν κάποιες fake φωτογραφίες και βίντεο που παρουσιάστηκαν πως ήταν από το Αφγανιστάν, αλλά στην πραγματικότητα αφορούσαν κάποιο άλλο γεγονός.

Δείτε το παρακάτω βίντεο με την έκρηξη. «Μοιράστηκε» στα social media και «έπαιξε» ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης πως ήταν η στιγμή της δεύτερης έκρηξης στην Καμπούλ, συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο δίπλα στο αεροδρόμιο.

Μόνο που είναι βράδυ, καταλαβαίνει κανείς πως δεν μπορεί να είναι από εκεί.

Πράγματι, το βίντεο αυτό, είναι πέντε μέρες νωρίτερα, στις 21 Αυγούστου και είναι από ρουκέτα των ισραηλινών σε περιοχή της Χαμάς.

Ακόμα και η πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την έκρηξη στο αεροδρόμιο στο Αφγανιστάν, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, δεν απηχούσε στην πραγματικότητα.

Είχε σημειωθεί στην Καμπούλ, είχε σημειωθεί έξω από το αεροδρόμιο, αλλά ήταν από το 2015. Από μια έκρηξη αυτοκινήτου που είχε σκοτώσει πέντε άτομα και είχε τραυματίσει άλλα 16.

Ακόμα ένα βίντεο που «παίζει» από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μοιράστηκε λανθασμένα ως τη στιγμή που προσπαθούν να μπουν μέσα στο αεροδρόμιο μετά την έκρηξη.

🇦🇫⚡ Footage from north gate of Kabul airport according to our sources a new attack just took place pic.twitter.com/gf2I1HlcUb

Το βίντεο είναι όμως από τις 18 Αυγούστου, από τη Βόρεια Πύλη που απεικονίζει «Αμερικανούς που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο αεροδρόμιο».



Video obtained by CBS News from an American citizen in Kabul shows large crowds attempting to enter the airport from its North Gate. The Taliban controls access to the airport, and U.S. nationals have reported being unable to get to the runway for scheduled evacuation flights. pic.twitter.com/BOK7RUvx1B