O Ryan Reynolds διαθέσιμος πλέον και στο Fortnite (vid)

Ο δημοφιλής ηθοποιός είναι η επόμενη προσθήκη στο αγαπημένο videogame.

Με την ευκαιρία της πρεμιέρας για την ταινία Free Guy, όπου και ο Ryan Reynolds ανακαλύπτει ότι είναι ένας χαρακτήρας ενός videogame, η Epic Games ανακοίνωσε την προσθήκη του δημοφιλούς ηθοποιού στο πετυχημένο Fortnite.

Η προσθήκη του αφορά μια σειρά από In-game quests, αλλά και ένα νέο emote με τη φωνή του, καθώς και ένα σχετικό skin.

Το skin είναι ουσιαστικά μια υπερβολικά γυμνασμένη έκδοση του ήρωα και είναι διαθέσιμη μέσω του item shop εδώ και μερικές ώρες.

Μόλις ολοκληρώσετε κάποιο από τα σχετικά challenges, θα δείτε τον Ryan Reynolds να εμφανίζεται στη γωνία της οθόνης σας και να σας συγχαίρει. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη συνέχεια.

We could always use a bit more kindness on the Island so Guy from @Freeguymovie has stopped in with a few tasks to do.



Complete quests to earn the new Good Guy Emote!



