H θρυλική Amiga επιστρέφει με την Amiga 500 Mini και 25 παιχνίδια pre-loaded (pics/vid)

Ένα από τα πλέον κλασικά μηχανήματα στην ιστορία του gaming επιστρέφει.

Η μόδα των retro μηχανημάτων που επιστρέφουν στο σήμερα του gaming δεν λέει να καλπάσει και έτσι έγινε η ανακοίνωση για την Amiga 500 Mini.

Η μικρών διαστάσεων ρέπλικα της θρυλικής κονσόλας θα έρθει στις αρχές του 2022 και σε τιμή στα €129,99.

Στην εσωτερική του μνήμη θα περιλαμβάνονται 25 παιχνίδια της χρυσής εποχής της Amiga και μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τα 12 που είναι τα Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut και Zool.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν USB stick για να «φορτώσουν» και τα δικά τους ROMs, ενώ το hardware που έχει χρησιμοποιηθεί κάνει συμβατά και τα παιχνίδια που ήταν για την A1200. Περισσότερα για την κονσόλα θα μάθουμε τους επόμενους μήνες.