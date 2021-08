Στην τιμή ρεκόρ των 2 εκ. δολαρίων πουλήθηκε σπάνιο αντίτυπο του Super Mario Bros. για το NES!

Τρομερά πράγματα για άλλη μια φορά από retro τίτλο της ιαπωνικής εταιρείας.

Το ρεκόρ τιμής για videogame έσπασε ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα! Μια σπάνια κόπια του Super Mario Bros. για το NES έφτασε τα 2 εκ. δολάρια μέσω δημοπρασίας που έγινε στο site Rally.

Ο νέος ιδιοκτήτης του παραμένει προς το παρόν ανώνυμος και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το ποσό είναι 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που πουλήθηκε ένα αντίστοιχο αντίτυπο τον Ιούλιο του 2020.

Τα συλλεκτικά αντικείμενα και ιδιαίτερα τα retro games σε άριστη κατάσταση είναι σίγουρα από τα πιο σπάνια κομμάτια και αρκετοί δίνουν πολλά χρήματα για να τα αποκτήσουν.

Τον περασμένο μήνα μόλις, μια κόπια του Super Mario 64 πουλήθηκε έναντι 1.56 εκ. δολαρίων, ενώ τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν αυτά του The Legend of Zelda στα 870 χιλιάδες δολάρια και του Super Mario Bros. 3 στα 156 χιλιάδες δολάρια.

