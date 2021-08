Κάποιος προσπάθησε να πουλήσει PS5 development kit στο eBay!

Κι όμως, κάποιος ήθελε να βγάλει χρήματα από ένα σύστημα που απευθύνεται σε λίγους.

Τα PS5 development kit είναι η έκδοση ενός hardware παρόμοιου με αυτό της κονσόλας που απευθύνεται σε δημιουργούς και προσφέρεται από τη Sony για την ανάπτυξη games. Κάποιος αποφάσισε να βγάλει χρήματα από αυτό, ανεβάζοντας μάλιστα και αγγελία στο eBay!

Όπως ήταν λογικό, η αγγελία κατέβηκε, καθώς περιέχει υλικολογισμικό που δεν πρέπει να πέσει σε χέρια ανθρώπων που δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση. Η τιμή του DFI-D1000AA dev kit και του DFI-T1000AA Test Kit μαζί με δύο μαύρα χειριστήρια DualSense έφτασε μέχρι και τα 2850 ευρώ.

Προς το παρόν δεν έγινε γνωστό αν η αγγελία κατέβηκε μετά από παρέμβαση της Sony ή του ίδιου του eBay. Το πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι πως πρόκειται για hardware που παραδίδεται μετά από ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο από την ίδια τη Sony και προφανώς κάποιος θα το «έσπαγε».

PS5 Testing kit DFI-T1000AA. eBay listing got taken down pic.twitter.com/x61BtJihEt