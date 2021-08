Έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Ηλεία από την σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή.

Δεν έφταναν οι φωτιές που κατακαίνε την Ηλεία και τα χωριά της, την Πέμπτη είχαμε και έναν σεισμό που έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή.

Λίγο πριν τις 11:50 λοιπόν υπήρξε δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.9 strikes 10 km E of #Pýrgos (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/hPuAOeU81u pic.twitter.com/XXTujlFGIr