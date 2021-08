Ο Γκάρι Λίνεκερ για την φωτιά στην Βαρυμπόμπη: «Είμαστε σε ένα χάος» (pic)

Η εικόνα από την φωτιά στην Βαρυμπόπη, ανάγκασε μέχρι και τον Γκάρι Λίνεκερ να σχολιάσει.

Η πανοραμική εικόνα της Αθήνας με την φωτιά της Βαρυμπόμπης στο βάθος, έχει ξεπεράσει τα στενά ελληνικά σύνορα...

Όσοι την έχουν αντικρίσει, έστω και αν δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα ούτε μία φορά, νιώθουν ένα κόμπο στο στομάχι, καθώς δεν είναι μόνο η καταστροφή από την πυρκαγιά που προκαλεί δυσφορία, αλλά και οι επιπτώσεις στο κλίμα.

Σε αυτό στάθηκε και ο μεγάλος Γκάρι Λίνεκερ με μία ανάρτησή του στο Twitter...

«Είμαστε σε ένα χάος. Έχω γνωρίσει πολλούς αρνητές τις κλιματικής αλλαγής. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς, το να παραμείνουν αρνητές, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν. Γιατί; Τα επιστημονικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα».

We’re in a mess. Had plenty of climate change deniers on my case. Getting harder and harder to deny, but still they try. Why? The scientific evidence is indisputable. https://t.co/wKVV6VP0nk