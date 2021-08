Ο αυτόματος πιλότος του Tesla ακινητοποίησε το όχημα με μεθυσμένο Νορβηγό οδηγό (vid)

Ο αυτόματος πιλότος του Tesla σταμάτησε το όχημα σε νορβηγικό αυτοκινητόδρομο όταν διαπίστωσε ότι ο οδηγός δεν ανταποκρινόταν.

Τύχη βουνό αλλά και... αυτόματο πιλότο είχε ένας 24χρονος στη Νορβηγία, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν μεθυσμένος αποφάσισε να οδηγήσει το Tesla (Model S) του, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να τον πάρει ο ύπνος και ενώ ο αυτόματος πιλότος ήταν ενεργοποιημένος.

Το σύστημα υψηλής τεχνολογίας εντόπισε ότι ο 24χρονος οδηγός δεν ανταποκρινόταν και η υποβοήθηση κατάφερε να κρατήσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη λωρίδα του και στη συνέχεια να το σταματήσει με ασφάλεια.

Οδηγός που βρισκόταν πίσω από το Tesla τράβηξε με το κινητό του βίντεο, όταν συνειδητοποίησε ότι ο 24χρονος ήταν αναίσθητος πάνω στο τιμόνι.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk @Tesla ❤️‍🩹🚑



pic.twitter.com/kl1CEeiHDi