O Saul του Breaking Bad δήλωσε μετά το καρδιακό επεισόδιο: «Θα χαλαρώσω και θα επιστρέψω»

Ο Μπομπ Όντενκιρκ αναρρώνει από μια ήπιας μορφής καρδιακή προσβολή.

Ο ηθοποιός Μπομπ Όντενκιρκ, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του στις τηλεοπτικές σειρές «Better Call Saul» και «Breaking Bad» όπου υποδύεται έναν δικηγόρο ποινικών υποθέσεων με εσωτερικές ηθικές συγκρούσεις, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι αναρρώνει από μια ήπιας μορφής καρδιακή προσβολή, λίγες μέρες μετά αφότου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Ο 58χρονος Όντενκιρκ αρρώστησε την Τρίτη στο Νέο Μεξικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της έκτης και τελευταίας σεζόν της σειράς «Better Call Saul» του καλωδιακού δικτύου AMC και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Αλμπουκέρκη για θεραπεία.

Εκπρόσωποι του ηθοποιού εξέδωσαν μια ανακοίνωση την Τετάρτη λέγοντας ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή «μετά από ένα επεισόδιο που σχετιζόταν με την καρδιά του».

Με δύο tweets του χθες ο Όντενκιρκ έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος: «Υπέστη ένα ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο. Αλλά θα είμαι μια χαρά χάρη στην Ρόζα Εστράντα και τους γιατρούς που ήξεραν πώς να διορθώσουν την έμφραξη χωρίς χειρουργική επέμβαση». Η αναφορά στην Ρόζα Εστράντα δεν εξηγήθηκε από τον ηθοποιό.

Ευχαρίστησε επίσης το δίκτυο AMC και τους παραγωγούς Sony Pictures Television για τη στήριξή τους, καθώς και την οικογένεια και τους φίλους για την «έκρηξη αγάπης», προσθέτοντας: «Θα χαλαρώσω για να αναρρώσω, αλλά θα επιστρέψω σύντομα».

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.