Τον ήθελε η Τσέλσι όταν ήταν μικρός, αλλά έγινε ο ακριβότερος πορνοστάρ στην Μ. Βρετανία (pics)

Ένας τραυματισμός έκοψε την καριέρα του Danny Mountain στο ποδόσφαιρο, αλλά του άνοιξε μία διαφορετική στις ταινίες ενηλίκων.

«Κάθε εμπόδιο για καλό», λέει ο σοφός κόσμος και στην περίπτωση του Danny Mountain επιβεβαιώνεται, καθώς μπορεί να μην έκανε ποτέ καριέρα στο ποδόσφαιρο, κάνει όμως και μεγάλη μάλιστα στον χώρο των ταινιών ενηλίκων.

Ο 37χρονος πλέον Βρετανός, όταν ήταν μικρός αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο και έπαιζε στις ακαδημίες της Slough Town F.C., με το ταλέντο του να ξεχωρίζει τόσο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον ομάδων όπως είναι η Τσέλσι, η Γουέστ Χαμ και η Τότεναμ.

Football/soccer memories from Slough town cup final 2005 to my Southampton FC and England school boy days ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/PC2KzwlBSP