BreakBinary Challenge 4: Το Gazzetta λύνει τις διαφορές του (vid)

Στο τέταρτο επεισόδιο του πιο ανατρεπτικού παιχνιδιού, ο Μάκης Παπασημακόπουλος φέρνει αντιμέτωπους δύο συντάκτες του μεγαλύτερου αθλητικού site.

Σε έναν #BreakBinary κόσμο, δεν είναι ανάγκη να ταιριάζουμε με όλους. Μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά, μαθαίνοντας μέσα από τις αντιθέσεις και τις διαφορές μας. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι φορές που ενώ εξωτερικά φαίνεται να διαφέρουμε πολύ από τους άλλους, στην πραγματικότητα είμαστε πολύ... ίδιοι.

Το "The #BreakBinary Challenge" powered by glo™ είναι εδώ, για να μας δείξει πόσο γοητευτικό είναι αυτό το... "&more" που υπάρχει μέσα μας.

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, λοιπόν, ο φοβερός Μάκης Παπασημακόπουλος υποδέχεται δύο αγαπημένους συντάκτες του Gazzetta και τους βάζει να περάσουν τις δύο γνωστές πλέον δοκιμασίες για να βρει τα κοινά τους σημεία. Πόσο μοιάζουν άραγε μεταξύ τους;

Περισσότερα στο βίντεο: