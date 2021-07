Η αξία του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου δεν φτάνει ούτε για το ενοίκιο σε 3άρι στη Ν. Σμύρνη (pics)

Αν και αποτελεί όνειρο για όλους του αθλητές, η αξία του χρυσού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι και τόσο μεγάλη.

Ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί την κορυφαία στιγμή για όλους τους αθλητές. Ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς σχεδόν για όλους, καθώς υπάρχει η εξαίρεση του ποδοσφαίρου όπου όλοι θα προτιμούσαν να έχουν σηκώσει την κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενδεχομένως και του Champions League.

Όσοι λοιπόν καταφέρνουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, το βάζουν σε περίοπτη θέση στο σπίτι τους και το προσέχουν σαν... κόρη οφθαλμού για όλη τους την ζωή.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς πως η οικονομική του αξία θα είναι ανάλογη της ηθικής που προσφέρει η κατάκτησή του. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για το χρυσό μετάλλιο. Κι όμως... Τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Αυτό υποστηρίζει ο ειδικός αναλυτής του CNBC, Robert Hum η αξία του δεν ξεπερνάει τα 700 ευρώ.

Τα 6 γραμμάρια χρυσού στο μετάλλιο, την προηγούμενη Παρασκευή που έγραψε το παρακάτω μήνυμα στο Twitter, κόστιζαν 353 δολάρια, δηλαδή 297,2 ευρώ, ενώ τα 550 ασημένια γραμμάρια αντιστοιχούν σε 466 δολάρια, δηλαδή 392,4 ευρώ.

Σύνολο; 690 ευρώ.

