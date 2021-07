Πωλήσεις 10 εκ. συστημάτων έφτασε ήδη το PS5

Η Sony γιορτάζει τις ταχύτερες πωλήσεις κονσόλας της μέχρι σήμερα.

Η Sony ανακοίνωσε πως μέχρι και τις 18 Ιουλίου έχουν πουληθεί πάνω από 10 εκ. κονσόλες PS5 σε όλες τις αγορές του πλανήτη. Το νούμερο αυτό φέρνει τη νέα κονσόλα στην θέση αυτής με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας στο gaming, παρά το γεγονός πως τον τελευταίο 1,5 χρόνο η αγορά αντιμετωπίζει τα πολλαπλά προβλήματα της πανδημίας, τα οποία και έχουν στοιχίσει στον τομέα των chips.

Η ιαπωνική εταιρεία σημείωσε πως όλα αυτά επετεύχθησαν με την αγάπη του κοινού, αλλά και τα νέα χαρακτηριστικά της κονσόλας, όπως το 3D Audio,ο SSD δίσκος, το DualSense με το haptic feedback και τα adaptive triggers, αλλά και τα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα ή έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η Sony υπενθύμισε και τα παιχνίδια που έρχονται τους επόμενους μήνες και εστίασε ιδιαίτερα στα God of War (Santa Monica Studios), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), Horizon Forbidden West (Guerilla Games), Battlefield 2042 (EA), Deathloop (Bethesda), Far Cry 6 (Ubisoft) και Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab).

Σε τοπικό επίπεδο, τώρα, αξίζει να σημειωθεί πως σιγά-σιγά λύνονται και τα προβλήματα διαθεσιμότητας.