Pingdemic: Η... πανδημειδοποίηση που προκαλεί χάος στην Μεγάλη Βρετανία (pics)

H Pingdemic έχει χτυπήσει την Μεγάλη Βρετανία και προκαλεί πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τις τελευταίες ημέρες η εικόνα από τα άδεια ράφια μεγάλων σούπερ μάρκετ στην Μεγάλη Βρετανία γίνονται όλο και πιο συχνές, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όποιου τις βλέπει είναι πως αποτελούν αποτέλεσμα των μεγάλων και πολλές φορές υπερβολικών προμηθειών που αγοράζουν οι πολίτες, προκειμένου να κλειστούν στο σπίτι τους λόγω της μετάλλαξης Δέλτα που σαρώνει τον πλανήτη.

Η εκτίμηση αυτή δεν είναι λάθος, όμως ούτε σωστή μπορεί να την πει και κανείς, καθώς πρόκειται για την μισή αλήθεια. Οτι δηλαδή είναι αποτέλεσμα του τέταρτου κύματος του κορονοϊού που έχει χτυπήσει όλες τις χώρες της γης... Η άλλη μισή κρύβεται στην λέξη «Pingdemic». Έτσι έχει ονομαστεί η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πρώτα, ας εξηγήσουμε από που βγαίνει η λέξη Pindemic. Πρόκειται λοιπόν για την ένωση των λέξεων ping και της pandemic (πανδημία).

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην χώρα έχει φτιάξει μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, την οποία έχουν οι πολίτες και αν έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα, τους έρχεται ειδοποίηση οτι θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Από αυτή την ειδοποίηση λοιπόν λοιπόν προέρχεται το ping.

'Pingdemic' grips Britain as fears of food shortages grow https://t.co/HP0krd0bkm pic.twitter.com/JRj8PLJBGX

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί το Bluetooth και συνδέεται αυτόματα με τις συσκευές που έχει τριγύρω. Για να θεωρηθεί οτι είσαι ύποπτο κρούσμα και να λάβεις ειδοποίηση θα πρέπει να είσαι με κάποιον που έχει βγει θετικός σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων και για περισσότερα από 15 λεπτά.

Οι περισσότεροι που λαμβάνουν αυτή την ειδοποίηση, χρειάζεται να απομονωθούν για 10 ημέρες, όμως αν στο διάστημα αυτό παρουσιάσουν κάποιο από τα συμπτώματα του κορονοϊού, η καραντίνα μεγαλώνει.

Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 Ιουλίου μέχρι και σήμερα, περισσότεροι από 550.000 άνθρωποι έχουν ακούσει την εφαρμογή να χτυπάει, με αποτέλεσμα να μένουν σπίτι και να μην μπορούν να δουλέψουν.

Έτσι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με το να βγάλουν την καθημερινή δουλειά. Οι εικόνες λοιπόν με τα άδεια ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης αγαθών, αλλά εργατικών χεριών για να τα γεμίσουν με προϊόντα από τις αποθήκες και τα κεντρικά ψυγεία.

Popped out for some juice and crisps … #panicbuying #pingdemic #staylocal pic.twitter.com/mRrEJzmY67