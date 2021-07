Παίκτης κατάφερε να «τρέξει» παιχνίδια του Xbox σε smartwatch! (εικόνες)

Κι όμως, το είδαμε κι αυτό με το Xbox Game Pass και τη δύναμη του xCloud.

Σε πρόσφατο event της Microsoft στην Κορέα παρουσιάστηκε η λειτουργία του Xbox Game Pass και του xCloud και ένας χρήστης κατάφερε να «τρέξει» παιχνίδια στο Android smartwatch του!

Το Xbox Game Pass είναι η συνδρομητική υπηρεσία του Xbox που προσφέρει πάνω από 100 games κάθε μήνα σε κονσόλα ή/και PC, ενώ το xCloud είναι η cloud υπηρεσία της Microsoft που επιτρέπει την πρόσβαση στους τίτλους αυτούς από πολλές και διαφορετικές συσκευές, όπως πχ. κινητά τηλέφωνα.

Ένας Κορεάτης πήρε την γενικότερη ιδέα και κατάφερε να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του xCloud από τον browser του smartphone του και κατάφερε μάλιστα να παίξει και παιχνίδια με τη βοήθεια ενός Bluetooth controller της 8BitDo. Το μόνο που έγινε γνωστό είναι πως το smartwatch «τρέχει» μια έκδοση του Android 5.1.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το επίτευγμα στο παρακάτω tweet του χρήστη, ενώ αν μπείτε εδώ θα μπορέσετε να δείτε και τη διαδικασία σε μορφή video.

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT클라우드게임 #브라우저이벤트 #가장작은기기 #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM