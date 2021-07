Zagori Mountain Running 2021: Το πρόγραμμα του μεγαλύτερου αγώνα ορεινού τρεξίματος

Κορυφαίοι Έλληνες & ξένοι αθλητές θα βρεθούν στην Ήπειρο.

Η καρδιά του ορεινού τρεξίματος χτυπάει και πάλι στον «τόπο πίσω από το βουνό». Οι προετοιμασίες των αθλητών και των διοργανωτών σιγά, σιγά ολοκληρώνονται, οι παλμοί ανεβαίνουν και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο για τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος, το Zagori Mountain Running. Ο 10ος επετειακός αγώνας πλησιάζει και το Ζαγόρι, με το σπάνιο φυσικό κάλλος του, αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι με απόλυτη ασφάλεια, στις 23-25 Ιουλίου 2021, επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σπουδαίοι Έλληνες & ξένοι αθλητές τιμούν με τη συμμετοχή τους τα 11 χρόνια της διοργάνωσης!

Ο αγώνας-σταθμός στην ιστορία των ορεινών ultra, o TeRA 80km αναμένεται φέτος ακόμα πιο συναρπαστικός και απρόβλεπτος με τις συμμετοχές των Φώτη Ζησιμόπουλου, Βαγγέλη Νούλα, Άγγελου Ζιάκα, Θοδωρή Ζήση και Γιάννη Κουρκουρίκη, ενώ ο Δημήτρης Σελέτης, νικητής το 2019 με ρεκόρ διαδρομής 8:18:06 θα διεκδικήσει ξανά την πρώτη θέση. Παράλληλα από την Ισπανία, αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον οι συμμετοχές του Jesed Hernandez που επιστρέφει με την επιθυμία να ανέβει αυτή τη φορά στο πρώτο σκαλί και του Miguel Angel Heras, του σπουδαιότερου ξένου αθλητή που έχει επισκεφθεί μέχρι στιγμής τη χώρα μας. Τέλος, το outsider του αγώνα είναι ο Απόστολος Τζουμάκας.

Το πρόγραμμα των συναρπαστικών φετινών αγώνων στο Τσεπέλοβο

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραλάβουν το πακέτο συμμετοχής τους από την Πέμπτη 22 Ιουλίου στο κατάστημα της Fifth Element (Δαγκλή 2 & Παπάζογλου στα Ιωάννινα), μεταξύ 18:00 και 21:00 ή εναλλακτικά την Παρασκευή 23 Ιουλίου (12:00 έως 22:00) και το Σάββατο 24 Ιουλίου (10:00 έως 20:00) στο Γυμνάσιο Τσεπελόβου.

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου στις 19:00 το απόγευμα θα γίνει η επίσημη τεχνική ενημέρωση των αθλητών στον χώρο του Γυμνασίου Τσεπελόβου και στις 20:00 θα ακολουθήσει Pasta Party για τους αθλητές των 80χλμ & 44χλμ με την υποστήριξη των ζυμαρικών Melissa και της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη.

Η αγωνιστική δράση ξεκινάει το Σάββατο 24 Ιουλίου, στις 04:30 το πρωί, στο Τσεπέλοβο, με τον αγώνα ορεινού τρεξίματος TeRA 80km. Το ανάπτυγμα του οποίου εκτείνεται σε 80 χιλιόμετρα και η θετική του υψομετρική διαφορά υπερβαίνει τα 5.100 μέτρα. Ο αγώνας έχει χρονικό όριο ολοκλήρωσης τις 20 ώρες από την έναρξή του και διαθέτει 4 ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού.

Αμέσως μετά, στις 06:00 το πρωί, παίρνει σειρά ο Marathon 44+. Μια χορταστική διαδρομή 44km, κυκλική, με 2.600m θετικής υψομετρικής, που προκαλεί τον κάθε αθλητή να ανεβάσει τους προσωπικούς του στόχους και να δει το ορεινό τρέξιμο από άλλη οπτική γωνία.

Με τη δροσιά και ενυδάτωση που προσφέρει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, το Σάββατο το απόγευμα στις 18:00 θα διεξαχθεί ο αγαπημένος αγώνας τρεξίματος των παιδιών ΖΑΓΟΡΑΚΙ, απόστασης 1 χλμ. Τα παιδιά αναμένεται να διασκεδάσουν, να τρέξουν στη φύση και να γνωρίσουν τις αξίες του αθλητισμού. Με το τέλος του αγώνα, θα γίνει κλήρωση και θα δοθούν δώρα από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της εξοικείωσής με την ανακύκλωση. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες και επισκέπτες που θα ανακυκλώσουν συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο στην κινητή μονάδα ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκά πάνελ που θα βρίσκεται στον χώρο.

Την Κυριακή 25 Ιουλίου, οι αθλητές θα γνωρίσουν από κοντά τις δύο ολοκαίνουριες διαδρομές των Half Marathon 21km και Entry Race 10km. Στις 07:45 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση στον ανανεωμένο αγώνα Half Marathon 21km ενώ στις 09:10 τη σκυτάλη εκκίνησης παίρνει ο ανταγωνιστικός Entry Race 10km. Όλες οι διαδρομές έχουν ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Τσεπέλοβο.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας, η εκκίνηση των αθλητών σε όλες τις διαδρομές θα γίνεται σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο σημείο εκκίνησης.

Για την είσοδο στον χώρο της διοργάνωσης

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με βάση το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει λάβει την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έχει θέσει σε εφαρμογή η οργανωτική επιτροπή. Όλοι οι συμμετέχοντες για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο της διοργάνωσης θα πρέπει να προσκομίσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid–19. Εναλλακτικά, θα πρέπει υποχρεωτικά́ να έχουν κάνει rapid test ή μοριακό́ PCR test κατά του Covid–19 εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα τους και να προσκομίσουν βεβαίωση του αρνητικού́ αποτελέσματος. Εξαιρούνται όσοι προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως και 9 μήνες μετά τη νόσηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαδοχικές ημέρες αγώνων για κάποιον συμμετέχοντα, συστήνεται να κάνουν 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα.

Αποκτάμε περιβαλλοντική συνείδηση

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης θα προσφέρει την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, στις νέες ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό. Με το μήνυμα «δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνουμε τη σωστή κίνηση, αρκεί η συνείδησή μας», αποκτάμε περιβαλλοντική συνείδηση και ανακυκλώνουμε τις φιάλες μας στην κινητή μονάδα ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκά πάνελ που θα βρίσκεται στον χώρο της διοργάνωσης, καθώς όλα τα υλικά συσκευασίας ΖΑΓΟΡΙ είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Τρέχουμε με την επαναστατική τεχνολογία VECTIV

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV, που φέρνει η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face, με το μότο “Power Further” που μετατρέπει την ενέργεια σε ορμή και δίνει ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων οι νέοι εξερευνητές θα γίνουν ένα με τη φύση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Camping by The North Face, οι μικροί explorers θα δοκιμάσουν τον μοναδικό τοίχο αναρρίχησης και η outdoor explorer Χριστίνα Φλαμπούρη θα μεταφέρει τις εμπειρίες της στο κοινό.

Συμβάλλουμε στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου

Η Fifth Element ως χορηγός της διοργάνωσης που αντιπροσωπεύει τις κορυφαίες εταιρείες outdoor ειδών και αποτελεί το απόλυτα εξειδικευμένο κατάστημα αθλητικών δραστηριοτήτων βρίσκεται πάντα στο πλευρό καταξιωμένων αθλητών, υποστηρίζοντας παράλληλα, αθλητικά δρώμενα που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου. Φέτος, η Fifth Element, διαθέτει αποκλειστικά για αγορά το συλλεκτικό BUFF του Zagori Mountain Running 2021. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στο έργο για την προστασία και διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου.

Αποκτήστε το συλλεκτικό βραχιολάκι για καλό σκοπό

Με το οικολογικό μήνυμα “Respect the Mountains” η διοργάνωση συνεισφέρει και συμβάλλει για ακόμα μία φορά εμπράκτως στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο Zagori Mountain Running μπορούν να προμηθευτούν το συλλεκτικό/επετειακό βραχιολάκι και να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο, καθώς όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» Ιωαννίνων.

Μεγάλοι Χορηγοί της διοργάνωσης είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, η The North Face και η Fifth Element.

Χορηγός είναι η Hyundai Γκαρτζονίκας.

Επίσημοι Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι οι Nomad Premium Greek Honey, Μουζάκη Β. & ΣΙΑ ΕΕ, Melissa, Δωδώνη, Dole, Alpin Outdoor Activities, Buff, Ostracon και Ορειβατικό Καταφύγιο Αστράκας.

Το Zagori Mountain Running αποτελεί διοργάνωση της My Adventure.

Συνδιοργανωτές του Zagori Mountain Running είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου.

Θεσμικοί Υποστηρικτές είναι το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου.

Hashtag: #zagorirace