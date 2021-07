Μητέρα στη Νέα Υόρκη σώζει τον γιο της την τελευταία στιγμή από απαγωγέα (vid)

Την τελευταία στιγμή κατάφερε μια μητέρα στη Νέα Υόρκη να σώσει τον 5χρονο γιο της από τα χέρια ενός απαγωγέα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Στο βίντεο φαίνεται μια μητέρα να σώζει την τελευταία στιγμή τον γιο της, όταν ένας άγνωστος προσπάθησε να τον απαγάγει.

Το περιστατικό συνέβη στο Κουίνς και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Ένα αυτοκίνητο σταματά στην άκρη του δρόμου και τότε ο οδηγός βγαίνει γρήγορα και αρπάζει ένα αγοράκι από τα χέρια της μητέρας του.

Η μητέρα του παιδιού καθώς και περαστικοί κυνηγούν τον άνδρα, ο οποίος μπαίνει μαζί με το παιδί στο αυτοκίνητο προσπαθώντας να διαφύγει. Ωστόσο, η μητέρα που κρέμεται από το παράθυρο του συνοδηγού καταφέρνει να βγάλει έξω το αγοράκι, με τον επίδοξο απαγωγέα στη συνέχεια να διαφεύγει, παρά την προσπάθεια των περαστικών να τον σταματήσουν.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p