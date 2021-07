Εμφανίστηκαν οι πρώτες θήκες του iPhone 13 που δείχνουν μικρές αλλαγές (pics)

Όπως φαίνεται, η Apple έχει διαφοροποιήσει ελάχιστα το νέο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει φέτος.

Μια σειρά από iPhone 13 dummies έφτασαν στα χέρια συνεργατών της Apple για να μπορέσουν να σχεδιαστούν οι σχετικές θήκες που θα συνοδεύσουν τα νέα τηλέφωνα της σειράς. Αυτά τα μοντέλα που δεν λειτουργούν έχουν στόχο να δείξουν ακριβώς τις διαστάσεις και τα διάφορα τμήματα των τηλεφώνων, έτσι ώστε και οι κατασκευαστές να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους για τα ανάλογα αξεσουάρ.

Όπως φαίνεται λοιπόν, θα έχουμε 4 μοντέλα και τα δύο μοντέλα Pro θα είναι και αυτά με τις μεγαλύτερες διαφορές στα panels, αφού θα έχουν LTPO panels στα 120Hz refresh rate. Τα άλλα δύο μοντέλα θα προσφέρουν 60Hz και θα είναι και -λογικά- τα τελευταία με αυτήν την τεχνολογία.

The iPhone 13 series looks like this.

Source: Weibo @邦克仕Benks pic.twitter.com/FIAwJON6ie