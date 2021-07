Ένας 12χρονος στις ΗΠΑ σκότωσε διαρρήκτη που επιτέθηκε στη μητέρα του (pic)

Ο σερίφης ανέφερε πως δεν θα απαγγείλουν κατηγορίες στον 12χρονο.

Ένας 12χρονος στις ΗΠΑ σκότωσε τον διαρρήκτη που είχε εισβάλλει στο σπίτι του στην Λουιζιάνα.

Συγκεκριμένα, το παιδί πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετικό όπλο τον 32χρονο διαρρήκτη επειδή επιτέθηκε στη μητέρα του.

Boy, 12, shoots and kills armed burglar who broke into his home and threatened his mother https://t.co/N5dj6oXvce