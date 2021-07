Η Sony δημοσίευσε διαφήμιση που έχει το PS5 τοποθετημένο ανάποδα! (vid)

Κι όμως, το είδαμε κι αυτό σε επίσημο διαφημιστικό σποτάκι της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της προώθησης των νέων προϊόντων της για τον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, η Sony δημοσίευσε ένα νέο σποτάκι, στο οποίο ωστόσο το PS5 ήταν τοποθετημένο ανάποδα!

Η καμπάνια έχει τίτλο “Shared adventures” και δημοσιεύτηκε στο Twitter, με έναν ενήλικα άνδρα να κάθεται στον καναπέ και να απολαμβάνει στη νέα του τηλεόραση δράση από το PS5. Όπως παρατήρησαν τα πιο έμπειρα μάτια των χρηστών της πλατφόρμας, η κονσόλα στο ράφι της διαφήμισης ήταν τοποθετημένη ανάποδα, με το drive να βρίσκεται στο επάνω μέρος της.

Όπως ήταν λογικό, η καμπάνια αφαιρέθηκε, μαζί με κάθε σχετικό post από τα social media της ιαπωνικής εταιρείας.

Sony can delete a tweet all they want



This L will be forever



Man really has his ps5 upside down in a ad pic.twitter.com/VpZyjfrMDN