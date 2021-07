Ένας νευρικός κλονισμός δημιούργησε τον Ziggy Stardust, το alter ego του David Bowie (pics & vid)

Σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου 1971, ο David Bowie ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις για το άλμπουμ «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars». Το διάσημο alter ego του ετοιμαζόταν να κατέβει από το διάστημα...

Στις 9 Ιουλίου 1971 ο David Bowie μπήκε στο Trident Studios του Λονδίνου για τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο, το «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars». Ένας δίσκος που έγραψε την δική του ιστορία, χάρη στην περσόνα που εμπνεύστηκε ο Άγγλος καλλιτέχνης, τον Ziggy Stardust.

Ο David Bowie εμπνεύστηκε τον Ziggy Stardust από τον Βρετανό τραγουδιστή Vince Taylor, ο οποίος είχε κάνει μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του ΄50 και του '60 με τους His Playboy παίζοντας rock & roll και rockabilly. Ο Bowie γνωρίστηκε με τον Taylor, όταν ο τελευταίος υπέστη νευρικό κλονισμό με αποτέλεσμα να πιστεύει ότι είναι ένα είδος θεού και εξωγήινου.

Μεγάλη επιρροή για την δημιουργία του Ziggy Stardust υπήρξε και ο Legendary Stardust Cowboy (Norman Carl Odam). Ένας underground καλλιτέχνης που θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος του psychobilly, με εμμονή στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Ο Legendary Stardust Cowboy «δάνεισε» το όνομά του στο alter ego του Bowie, ενώ το όνομα Ziggy προέκυψε, σύμφωνα με τον ίδιο, από ένα ραφείο με το ίδιο όνομα που είδε τυχαία. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Q, το 1990, αναφέρει: «Μου άρεσε που περιείχε το όνομα του Iggy (Pop) μέσα, αλλά στην ουσία ήταν το όνομα ενός ραφείου. Και εφόσον ήξερα από την αρχή ότι ένα τεράστιο μέρος της περσόνας του Ziggy Stardust θα είχε να κάνει με τα ρούχα, το θεώρησα καλή ιδέα».

Ο Ziggy ήταν ένας bisexual rock star εξωγήινος με κόκκινα μαλλιά, ανδρόγυνο ντύσιμο και ψηλές κόκκινες μπότες. Είχε τον ρόλο του αγγελιοφόρου μηνυμάτων που ήθελαν να στείλουν οι εξωγήινοι στον πλανήτη μας. Η Γη έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής (Five Years) και η ανθρωπότητα οδεύει προς το τέλος της λόγω έλλειψης φυσικών πόρων.

Στην ουσία ο Ziggy είναι ένας ροκ σταρ εξωγήινος που η αποστολή είναι να σώσει τον κόσμο. Είναι σεξουαλικά απελευθερωμένος, κάνει κατάχρηση ουσιών και στο τέλος καταστρέφεται από τις επικίνδυνες συνήθειές του και κυρίως από την αγάπη των οπαδών του, τους οποίους και εμπνέει. Πεθαίνει για χάρη της ανθρωπότητας και μέσα από τα τραγούδια του άλμπουμ, παρουσιάζεται η άνοδος και η πτώση του.

Τα ρούχα, το χτένισμα και το make up της περσόνας του Ziggy, βασίστηκαν στον Malcolm McDowell, τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι» και στο βιβλίο «Wild Boys» του William Burroughs. Ο Bowie διατήρησε τον χαρακτήρα του Zigyy Stardust για περίπου έναν χρόνο.

Η περσόνα του Ziggy ήταν αυτή που ουσιαστικά εκτόξευσε την καριέρα του Bowie παρότι είχαν προηγηθεί σπουδαία άλμπουμ όπως τα Space Oddity (1969) και The Man Who Sold The World (1970). Συνδύασε τις εκπληκτικές στιχουργικές ικανότητες του Bowie με μια θεατρικότητα, ενώ κατάφερε να θίξει ζητήματα που ήταν ταμπού για εκείνη την εποχή, όπως τη σεξουαλικότητα, τα ναρκωτικά, την πολιτική.