Viral βίντεο Βρετανών μαθητών δείχνει πως βγαίνει θετικό το self test (pics)

Μαθητές στη Βρετανία ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok, που αποκαλύπτουν το μυστικό για να βγαίνει θετικό το self test για τον κορονοϊό, προκειμένου να μην πηγαίνουν σχολείο.

Διάφορους τρόπους έχουν σκαρφιστεί μαθητές στην Βρετανία για να επηρεάζουν το αποτέλεσμα του self test έτσι ώστα να βγαίνει αρνητικό και να κάνουν κοπάνα από το σχολείο. Έτσι ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει να χρησιμοποιούν διάφορα προϊοντα όπως Coca-Cola, φράουλες και αντισηπτικό πάνω στο self test για να βγαίνει θετικό.

"TikTok is teaching UK teenagers how to fake positive Covid-19 tests and shut down school bubbles...Videos uploaded under the search term #fakecovidtest have been viewed more than 6.5 million times"



