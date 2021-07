Οι πρεμιέρες και οι νέοι κύκλοι που θα απολαύσεις όλο το καλοκαίρι! (pics)

Το binge-watching δεν τελειώνει ούτε το καλοκαίρι! Εδώ σου έχουμε τις καλύτερες σειρές που θα βρεις στην COSMOTE TV, για να την κάνεις... ταράτσα!

Είσαι από εκείνους που έχουν μείνει - προς το παρόν - στην πόλη και δεν την παλεύουν με τη ζέστη; Βαριέσαι όταν οι φίλοι σου κανονίζουν για μπάνιο, καθώς δεν μπορείς να αντέξεις την ταλαιπωρία και την κίνηση του πήγαινε - έλα; Τότε σου έχουμε τη λύση!

Βάζεις το air condition, για να δροσίσει το σπίτι, παίρνεις το αγαπημένο σου φαγητό ή παγωτό, αράζεις στην καναπεδάρα και πιάνεις το τηλεκοντρόλ, για να δεις τις απίθανες πρεμιέρες και τους νέους κύκλους σειρών τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και στην δωρεάν On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS της COSMOTE TV!

Creepshow Κ2

Είδος: Τρόμου, Θρίλερ

Πρωταγωνιστούν: Άννα Καμπ ("Pitch Perfect"), Άνταμ Πάλι ("The Mindy Project"), Κιθ Ντέιβιντ ("The Thing"), Άσλεϊ Λόρενς ("Hellraiser"), Τζος ΜακΝτέρμιτ ("The Walking Dead")

Δυο λόγια για τη σειρά: Το "Creepshow" είναι δημιούργημα του, γνωστού από την διάσημη σειρά "The Walking Dead", Γκρεγκ Νικοτέρο, βασίζεται στην ομώνυμη θρυλική ταινία του Τζορτζ Ρομέρο από το 1982, και έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τους fans παγκοσμίως, ενώ ανακηρύχτηκε νέα σειρά τρόμου με την υψηλότερη βαθμολογία στις κριτικές, για το 2019, όταν και πρωτοκυκλοφόρησε! Ο δεύτερος κύκλος συνεχίζει στη γνωστή, δοκιμασμένη μορφή των αυτοτελών επεισοδίων και υπόσχεται ακόμα περισσότερο τρόμο με μια πλειάδα γνωστών συντελεστών.



Αριθμός επεισοδίων: 7

Προβολή: Κυριακή 4 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00, Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο. Στη συνέχεια κάθε εβδομάδα θα προβάλλεται ένα επεισόδιο, στις 22:00. Όλα τα επεισόδια ανεβαίνουν στο COSMOTE TV PLUS.

Να τη δεις αν: Σου αρέσει ό,τι έχει να κάνει με τρόμο, που «κόβει» την ανάσα!

Fun fact: Στα νέα, αυτοτελή επεισόδια θα δούμε τους Άννα Καμπ και Άνταμ Πάλι να πρωταγωνιστούν στο "Shapeshifters Anonymous", γραμμένο από τον Νικοτέρο, για μια άτυχη ψυχή που απευθύνεται σε support group για… λυκάνθρωπους. Τους Κιθ Ντέιβιντ, Άσλεϊ Λόρενς και Τζος ΜακΝτέρμιτ στο "Pesticide", που γράφτηκε από τον Φρανκ Ντιέτζ ("I Hate Kids"), στο οποίο ένας εξολοθρευτής εντόμων κάνει μια αμφιλεγόμενη διαπραγματευτική συμφωνία. Το "Model Kid", που γράφτηκε από τον συγγραφέα του "Creepshow", Τζον Εσπόσιτο ("Night of the Paw" της σεζόν 1), αφορά έναν 12χρονο fan μεσαιωνικών τεράτων, που στρέφει την δημιουργικότητα του σε χειροποίητα μοντέλα κιτ, για να ξεφύγει από την απογοητευτική καθημερινότητα.

Private Eyes K5

Είδος: Κωμωδία, Δράμα

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Πρίστλεϊ ("Beverly Hills 90210"), Σίντι Σάμπσον ("Rookie Blue")

Δυο λόγια για τη σειρά: Το πάντα διασκεδαστικό "Private Eyes" επιστρέφει για 5η συνεχή σεζόν, με τους δύο ισχυρούς και διαρκώς ανταγωνιστικούς χαρακτήρες να εξερευνούν τα πιο πιθανά και απίθανα μυστήρια κάθε εβδομάδα. Ο πρώην επαγγελματίας αθλητής Ματ Σέιντ αλλάζει αμετάκλητα τη ζωή του, όταν αποφασίζει να συνεργαστεί με την φαινομενικά σκληρή, αλλά στην πραγματικότητα εύθραυστη, ιδιωτική ντετέκτιβ Έιντζι Έβερετ, για να σχηματίσει ένα ακατανίκητο δίδυμο και να συνειδητοποιήσει ότι οι εντάσεις και οι διαφορές πάνω στη δουλειά είναι και αυτές που οδηγούν στην επιτυχία.



Αριθμός επεισοδίων: 10

Προβολή: Παρασκευή 10 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22.00. Οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Να τη δεις αν: Δεν θέλεις να χάσεις τη συνέχεια από τους προηγούμενους φοβερούς κύκλους! Τα νέα επεισόδια εγγυώνται περισσότερες συγκινήσεις, ενώ αναμένεται και 6ος κύκλος!

Fun fact: H σειρά έχει προβληθεί σε περισσότερες από 160 χώρες, και έχει σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία.

Reyka

Είδος: Έγκλημα, Θρίλερ, Δράμα

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Ίνγκλμπρεχτ ("The Flash"), Ίεν Γκλεν ("Game of Thrones"), Ίαν Ρόμπερτς (βραβείο ΕΜΥ), Φιόνα Ράμσεϊ ("The Salvation"), Ντέιβιντ Μπάτλερ ("Copland")

Δυο λόγια για τη σειρά: Για την ειδική εγκληματία της Νοτίου Αφρικής, Ρέυκα Γκάμα, το τραύμα της απαγωγής της ως παιδιού το 1994 είναι αυτό που της δίνει βαθιά γνώση και διερευνητική ματιά σε εγκληματίες με αποκλίνουσες συμπεριφορές, για την Scotland Yard του Λονδίνου. Στο σήμερα, ώριμη και μητέρα, επιστρέφει στην πατρίδα της στην επαρχία KwaZulu-Natal, για να ερευνήσει μια σειρά δολοφονιών που φαίνεται να έχουν γίνει από έναν serial killer. Xρησιμοποιεί την εμπειρία και τα βιώματά της, για να ανακαλύψει τον αδίστακτο δολοφόνο, ενώ η δυσπιστία των ντόπιων στην αστυνομία, η εγκληματική ενέργεια που καταστρέφει τα αποδεικτικά στοιχεία και η σοβαρή έλλειψη πόρων της αστυνομίας δυσχεραίνουν την εξέλιξη των ερευνών. Μυστικά και ψέματα που επαναφέρουν τη Ρέυκα στη δική της συγκλονιστική παιδική εμπειρία ως θύμα απαγωγής και αιχμαλωσίας από τον τοπικό αγρότη Angus Speelman, κατά τη διάρκεια των ιστορικών πρώτων εκλογών μετά το Απαρτχάιντ το 1994.



Αριθμός επεισοδίων: 8 - ένα επεισόδιο την εβδομάδα

Προβολή: Δευτέρα 26 Ιουλίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00.

Να το δεις αν: Σου αρέσουν σειρές που ανεβαίνει η αδρεναλίνη και σε σοκάρουν/εντυπωσιάζουν με την πλοκή τους.

Fun fact: Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο στην πλοκή είναι η ίδια η τοποθεσία, που έχει οργανικό ρόλο στην ιστορία, καθώς και τα περιβάλλοντα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία: η διαφθορά στους κόλπους της τοπικής αστυνομίας, ένα χαλασμένο οδικό δίκτυο, η μηδενική σχεδόν πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ανεκπαίδευτοι και λιγοστοί αστυνομικοί.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ BINGE-WATCHING στο COSMOTE TV PLUS

Φυσικά και δεν γίνεται να... αμελήσουμε εκείνους που θέλουν να κάνουν «μαραθώνιο» σειρών και να βλέπουν τη μία σεζόν μετά την άλλη! Έχουμε και λέμε, λοιπόν...

WEEDS (8 κύκλοι διαθέσιμοι από 01/08)

Είδος: Μαύρη κωμωδία, Δράμα

Πρωταγωνιστούν: Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ ("Proof", " Bullets Over Broadway", "The Client", ΤΟΝΥ, Χρυσή Σφαίρα), Ελίζαμπεθ Πέρκινς ("Sharp Objects", "This Is Us"), Ντέμιαν Μπισίρ ("The Hateful Eight"), Τζένιφερ Τζέισον Λι, Μέρι Κέιτ-Όλσεν, Μάθιου Μοντίν ("Full Metal Jacket", "Stranger Things"), Τζόφρι Ντιν Μόργκαν ("Grey's Anatomy", "The Good Wife"), Αλάνις Μόρισετ

Δυο λόγια για τη υπόθεση: Μια χήρα, μητέρα δύο αγοριών, που ζει σ' ένα αμερικάνικο προάστιο, αρχίζει να εμπορεύεται μαριχουάνα προκειμένου να διατηρήσει τον ακριβό τρόπο ζωής που είχε πριν τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της. Γρήγορα θ' ανακαλύψει πως οι γείτονες της είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εθισμένοι στα ναρκωτικά (και σε διάφορα άλλα πράγματα) απ' όσο εκείνη αρχικά νόμιζε.

Να τη δεις αν: Σου αρέσουν οι σειρές με πολλές κωμικοτραγικές καταστάσεις, που θα σου φτιάξουν τη διάθεση!

Fan fact: Ήταν η μακροβιότερη σειρά (102 επεισόδια) του "Showtime", ρεκόρ που «έσπασε» το "Shameless" το 2018. Επίσης, φημολογείται πως η σταρ του "Weeds", Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και η δημιουργός του, Τζέντζι Κόχαν, σπάνια μιλούσαν μεταξύ τους. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε πως βρίσκεται στα σκαριά ένα spin-off της σειράς, με τίτλο "WEEDS 4.20". Οι Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και Ελίζαμπεθ Πέρκινς ξαναπιάνουν τους ρόλους τους για μια νέα ιστορία, που εξελίσσεται δέκα χρόνια μετά την αρχική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Πρεμιέρες δεν έχουμε μόνο τον Ιούλιο, αλλά και τον Αύγουστο! Γιατί είπαμε... Σου έχουμε τη λύση για ΟΛΟ το καλοκαίρι!

Wentworth (τελευταίος κύκλος)

Είδος: Έγκλημα, Θρίλερ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Κόρμακ, Νικόλ Ντα Σίλβα, Κρις ΜακΚουάντ, Λίμπι Τάνερ, Λιάνα Ουόλσμαν, Κέιτ Άτκινσον, κ.ά.

Δυο λόγια για τη σειρά: Το Wentworth είναι ένα κριτικά αναγνωρισμένο, βραβευμένο δράμα που ακολουθεί τις κρατούμενες μιας φυλακής καθώς παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό, μονίμως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεμάτο εμπόδια και αντιξοότητες. Πολύ δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, η σειρά, που ξεκίνησε το 2013, είναι ένα σύγχρονο prequel του εμβληματικού "Prisoner Cell Block H", επανεξετάζοντας θρυλικούς χαρακτήρες και εξερευνώντας τα γεγονότα που τους διαμόρφωσαν.

Προβολή: 1ο επεισόδιο την Τετάρτη 25/08 στο COSMOTE TV PLUS. Τα επεισόδια θα ανεβαίνουν στην υπηρεσία εβδομαδιαία, 24 ώρες μετά το εξωτερικό (1 eps/week). Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Η σειρά θα προβληθεί αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αυστραλία.

Να τη δεις αν: Ανυπομονείς για τη συνέχεια της σειράς και δεν βλέπεις την ώρα να δεις το φινάλε!

Fun fact: Ο τελευταίος κύκλος που θα ολοκληρώσει την ιστορία για όλες τις φυλακισμένες αλλά και το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος αναμένεται με μεγάλη αγωνία από τους φανς παγκοσμίως.

Britannia Κ3

Είδος: Ιστορικό, Φαντασίας

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Κέλι Ρέιλι, Νικολάι Λι Κας, Μακένζι Κρουκ, Μπάρι Ουάρντ, Στάνλεϊ Ουέμπερ, Τζο Άρμστρονγκ, κ.ά.

Δυο λόγια για τη σειρά: Μετά το εκρηκτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, με την αιματηρή μάχη ανάμεσα στον ηγέτη των Druids, Veran και τον πολεμοχαρή αδερφό του Harka (ερμηνεία από τον ηθοποιό Mackenzie Crook σε διπλό ρόλο), ένας νέος, τρομακτικός χαρακτήρας κάνει την εμφάνιση του στο πρόσωπο της Hemple, συζύγου του Στρατηγού Aulus. H Hemple (Sophie Okonedo, Flack), καταφτάνει στην Britannia με άγριες διαθέσεις, μετά την αποτυχημένη απόπειρα αιχμαλωσίας του Cait από τον σύζυγο της και δείχνει διατεθειμένη να μην αφήσει τίποτε όρθιο στο πέρασμα της.

Προβολή: Τετάρτη 25/08 στο COSMOTE SERIES HD στις 22.00 με διπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά την Αγγλία, όλα τα υπόλοιπα επεισόδια θα ανεβαίνουν ταυτόχρονα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, όπου βρίσκονται και οι δύο προηγούμενοι κύκλοι!

Να τη δεις αν: Σου αρέσουν οι σειρές επιστημονικής φαντασίας, μυστηρίου και... σκεπτικισμού!

Fun fact: Η σειρά έκανε πρεμιέρα με πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές, αλλά στο τελευταίο επεισόδιο ο αριθμός έπεσε στους 159.000. Δηλαδή, περίπου 90%! Εμείς, όμως, συνεχίζουμε να στηρίζουμε!

