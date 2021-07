Η λύση στην παχυσαρκία που θυμίζει βασανιστήριο: Μαγνήτες που «κλειδώνουν» το στόμα (pics)

Το DentalSlim Diet Control επιτρέπει στο στόμα να ανοίξει μόνο για 2 χιλιοστά.

Το πρόβλημα της παχυσαρκίας παγκοσμίως είναι μεγάλο. Πολύ μεγαλύτερο από όσα φανταζόμαστε οι περισσότεροι και όσο περνάνε τα χρόνια, δείχνει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ειδικοί, επιστήμονες και start up εταιρίες προσπαθούν να βρουν την λύση, προκειμένου να μπει... φρένο στην εξάπλωσή της, με το τελευταίο παράδειγμα να έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο σε συνεργασία με επιστήμονες από το Λιντς έφτιαξαν το DentalSlim Diet Control.

Τι είναι αυτό; Αυτό που ακριβώς βλέπετε στην κεντρική φωτογραφία. Μία συσκευή από μαγνήτες που κλειδώνει το στόμα και δεν του επιτρέπει να ανοίξει περισσότερο από 2 χιλιοστά, αναγκάζοντας αυτόν που την φοράει να ακολουθεί δίαιτα μόνο με υγρά.

Παρά την αποκρουστική του εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε συσκευή βασανιστηρίου, οι δημιουργοί του, στην επίσημη ανακοίνωση, έδειξαν χαρούμενοι για την εφεύρεσή, χαρακτηρίζοντάς την ως την «πρώτη παγκοσμίως συσκευή απώλειας βάρους για να βοηθήσει τον αγώνα ενάντια στην πανδημία της παχυσαρκίας».

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX

Βλέποντας όμως οτι οι αντιδράσεις των followers στα social media δεν ήταν και τόσο θετικές, δύο ώρες αργότερα έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν την φιλοσοφία πάνω στην λειτουργία του.

«Δεν είναι ένα εργαλείο για γρήγορη ή μακροπρόθεση απώλεια βάρους. Προορίζεται για ανθρώπους που πρέπει να κάνουν εγχείρηση, αλλά δεν μπορούν να την κάνουν αν δεν χάσουν κάποια κιλά» έγραψαν στο ποστάρισμα και λίγο αργότερα συμπλήρωσαν: «Μετά από 2 ή 3 εβδομάδες μπορούν να ξεκλειδώσουν τους μαγνήτες και να αφαιρέσουν την συσκευή. Μπορούν να έχουν μία περίοδο λιγότερης αυστηρής δίαιτας και μετά να επιστρέψουν στην θεραπεία».

