Ο Έλον Μασκ πούλησε τα πράγματά του και μένει σε ένα… πτυσσόμενο κουτί αξίας 50.000 δολαρίων (pics & vid)

Ο ιδιοκτήτης της Tesla επιβεβαίωσε το γεγονός λέγοντας πως είναι το μόνο σπίτι που έχει.

Πλούσιοι ίσων ιδιόρρυθμοι και ο Έλον Μασκ δεν θα μπορούσε να διαφέρει. Ο ιδιοκτήτης της Tesla δεν ζει όπως άλλοι κροίσοι, λιτά για τα δεδομένα του θα λέγαμε, κάτι που μαρτυρά και η τελευταία του κίνηση, να πουλήσει όλα τα πράγματά του και να πάει να μείνει σε ένα… προκατασκευασμένο κουτί αξίας 50.000 δολαρίων.

«Το μόνο σπίτι που έχω είναι στη Bay Area. Αν το πουλούσα, το σπίτι θα έπιανε λιγότερα λόγω της χρήσης, εκτός αν το αγόραζε μια μεγάλη οικογένεια, κάτι που μπορεί να συμβεί κάποια μέρα» ήταν η απάντηση-επιβεβαίωση του ίδιου στο twitter.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.