Η πολυτάραχη ζωή του δισεκατομμυριούχου Τζον ΜακΆφι: Το αλκοόλ, το χαρέμι και οι υποψίες για φόνο! (pics & vids)

Ο mr. McAfee antivirus των 7 δισ. περιουσίας που αυτοκτόνησε στη φυλακή για να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ είχε μια καθόλα περιπετειώδη ζωή.

Ο δισεκατομμυριούχος… αντιβάιρους Τζον ΜακΆφι, μόλις γνωστοποιήθηκε η έκδοση του στις ΗΠΑ, βρέθηκε νεκρός στο κελί στη Βαρκελώνη, προτιμώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, παρά να πέσει στα χέρια του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τον κατηγορούσαν για φοροδιαφυγή και απάτη. Είχε άλλωστε εκφράσει τους φόβους του, μέσω twitter ότι θέλουν να τον σκοτώσουν και να φαίνεται πως ήταν αυτοκτονία.

Ο 75χρονος είχε επιλέξει να ζει από το 2019 σαν φυγάς, έχοντας μια μυθική περιουσία την οποία κέρδισε πουλώντας το αντιβάιρους McAfee, το οποίο ήταν το πρώτο λογισμικό για τους ιούς στους υπολογιστές. Την εταιρεία του την ίδρυσε το 1989 αλλά το 2020 έκανε το «μπαμ» πουλώντας το λογισμικό έναντι 7.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel.

Με τόσα λεφτά ποιος θα καθόταν να δουλέψει; Το ίδιο έκανε και ο ΜακΆφι προτιμώντας να κάνει… ζωάρα. Όχι ότι δεν έκανε και πριν.

Πάλευε πάντα με την εξάρτησή του με το αλκοόλ, από παιδί ακόμα για να αντέχει στην κακοποίηση και τους ξυλοδαρμούς από τον αλκοολικό πατέρα του, ο οποίος αυτοκτόνησε όταν ο Τζον ήταν 15 ετών.

Μετά την πώληση του αντιβάιρους λογισμικού, ο ΜακΆφι χώρισε και τη δεύτερη γυναίκα του και πήγε να μείνει μόνιμα στο Μπελίζ, το οποίο φημίζεται ότι είναι ένας φορολογικός παράδεισος.

Είχε δημιουργήσει το… χαρέμι του αποτελούμενο από εφτά γυναίκες, αλλά είχε κατακριθεί σφόδρα όταν μαθεύτηκε πως μία εξ αυτών ήταν 16 ετών (κι αυτός 66).

Το 2012 εγκατέλειψε το Μπελίζ για να μην συλληφθεί από την αστυνομία, η οποία τον είχε βασικό υπαίτιο για τον φόνο το γείτονά του.

Επέστρεψε στις ΗΠΑ αλλά και εκεί δεν έμεινε για πολύ καθώς διώχθηκε για φορολογική απάτη. Έμεινε με την τρίτη σύζυγό του, την πρώην ιερόδουλη Τζάνις Ντάισον στο σκάφος του, μέχρι το 2020. Συνελήφθη στην Ισπανία, φυλακίστηκε στη Βαρκελώνη και από τότε βρισκόταν στη φυλακή.

