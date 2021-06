Προειδοποιητικά πυρά και βόμβες της Ρωσίας κατά του Βρετανικού Βασιλικού ναυτικού στη Μαύρη θάλασσα

Το Βρετανικό πλοίο ήταν 3 χιλιόμετρα μέσα στα ύδατα της Ρωσίας, από τον χώρο της Κριμαίας, όπως υποστηρίζει η Μόσχα και μετά τα προειδοποιητικά πυρά, άλλαξε πορεία.

Θερμό επεισόδιο, σύμφωνα με το Bloomberg, σημειώθηκε την Τετάρτη (23/6) στη Μαύρη θάλασσα, με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί βόμβες αλλά και να ρίχνει “προειδοποιητικές βολές” απέναντι στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από τη Μόσχα.

BREAKING: Russia used bombs and gunfire in “warning shots” against a British Navy destroyer in the Black Sea, the Defense Ministry in Moscow says https://t.co/KCDSlviiN6 pic.twitter.com/Q45kDmoVrV