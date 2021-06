Μία γυναίκα θα πηδούσε από τη γέφυρα, αλλά η πυροσβεστική επιστράτευσε τον σκυλάκο Ντίγκμπι και την έσωσε (pics)

Όταν τον είδε η κοπέλα, χαμογέλασε και ξεκίνησε να μιλάει…

Οι ιστορίες με σκύλους που σώζουν ανθρώπους, μωρά, ειδοποιούν και προστατεύουν είναι πάρα πολλές και φυσικά δεν μας κάνουν καμία εντύπωση πολύ απλά γιατί ο σκύλος καταλαβαίνει, προστατεύει και αγαπάει τον άνθρωπο στον υψηλότερο βαθμό. Αυτή εδώ όμως η ιστορία είναι πραγματικά υπέροχη…

Μία νεαρή κοπέλα στο Ντέβον και Σόμερσετ της Αγγλίας είχε σκαρφαλώσει σε μία γέφυρα και ήταν έτοιμη να πηδήξει. Η πυροσβεστική έφτασε γρήγορα και η αστυνομία ήταν ήδη εκεί, αλλά οι άνθρωποί της δεν κατάφεραν να την πείσουν να περάσει μέσα στα κάγκελα.

Τότε, ένα μέλος του πυροσβεστικού πληρώματος είχε την ιδέα να πάνε δίπλα στην κοπέλα τον Ντίγκμπι. Ποιος είναι ο Ντίγκμπι; Είναι ο σκύλος ο οποίος βοηθάει τους πυροσβέστες να αναρρώσουν από τα τραύματά τους και μιλάμε για ψυχικά τραύματα όχι σωματικά.

Ο Ντίγκμπι είναι μέρος των ομιλιών που κάνουν κατά τις συνεδρίες.

Πήγαν λοιπόν κοντά τον Ντίγκμπι στην κοπέλα, η οποία γύρισε το κεφάλι της, τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Ξεκίνησε να μιλάει…

Άρχισε να ρωτάει το όνομά του, οι πυροσβέστες της είπαν για τον ρόλο του στο σώμα και η κοπέλα ρώτησε αν μπορούσε να τον συναντήσει. Της απάντησαν «φυσικά» αρκεί να έμπαινε από την μέση πλευρά της γέφυρας που θα ήταν ασφαλής, κάτι που εκείνη προς χαρά όλων των παρευρισκόμενων έκανε.

Τα σχόλια στο twitter του πυροσβεστικού σώματος είναι ενθουσιώδη για την εξέλιξη της υπόθεσης και φυσικά απέμειναν τα εύσημα και στον συνοδό/εκπαιδευτή του Ντίγκμπι.

This is Digby. Today he did something amazing and helped save a young woman who was thinking of taking her own life on a bridge over the M5 near Exeter (thread👇) pic.twitter.com/eMnIG0Dve7