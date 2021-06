Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν: «Ο πάγος έσπασε» (pic & vid)

Στο τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας συμφωνήθηκε να αφήσουν πίσω την ένταση του 2020 παρά τις διαφορές.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ολοκληρώθηκε καθώς (ξεκίνησε στις 5:20) το απόγευμα της Δευτέρας (14/6), μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών τέθηκαν στο τραπέζι όλα τα διμερή ζητήματα.

Όπως απορρέει η συνάντηση, που διήρκησε περίπου μία ώρα, έγινε σε θετικό κλίμα, ενώ κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν πως ο «πάγος έσπασε» και οι δύο άνδρες «συμφώνησαν να αφήσουν πίσω τους την ένταση του 2020, παρά τις πολύ σημαντικές διαφορές, που υπάρχουν».

«Η συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν αποτέλεσε ένα βήμα προς ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι», τόνισαν κυβερνητικές πηγές αμέσως μετά το τετ α τετ των δύο ηγετών, που διήρκεσε 50 λεπτά. Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε καλό κλίμα και υπήρξε μία συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης ότι η ένταση του 2020 δεν μπορεί να επαναληφθεί, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια να αποφευχθούν οι προκλήσεις, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις».

Διευκρινίστηκε, δε, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε μία σειρά ζητημάτων με κυριότερο αυτό της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και στο πλαίσιο συζητήσεων, όπως οι διερευνητικές επαφές, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και οι πολιτικές διαβουλεύσεις, ως το πλαίσιο συνεννόησης, που μπορεί να οδηγήσει στην εκτόνωση της έντασης».

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η συζήτηση των δύο ηγετών περιστράφηκε και γύρω από το προσφυγικό- μεταναστευτικό. «Σταθερή θέση μας είναι πως μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα, αρκεί να αποφεύγονται οι προκλήσεις, όπως αυτές, που βιώσαμε τον Μάρτιο του 2020». Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ότι θα ήταν μία κίνηση καλής θέλησης, να δεχθεί η Τουρκία να πάρει πίσω τους 1.450, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί τελεσίδικα.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της προώθησης της θετικής ατζέντας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στη συμφωνία ανάμεσα στους δύο αρμόδιους υφυπουργούς.

Τέλος, σημειώνεται πως μετά το αίτημα Ερντογάν να αναλάβει χρέη διερμηνέα κατά την διάρκεια της συνάντησης ο προεδρικός σύμβουλος, Ιμπραήμ Καλίν, στο τετ α τετ συμμετείχε από την ελληνική πλευρά και η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή.

Πριν την συνάντηση, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, έδωσε το τηλεοπτικό του μήνυμα εν όψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Καθώς το ΝΑΤΟ συναντάται στις Βρυξέλλες, ο νους μας στρέφεται αναπόφευκτα προς το μέλλον. Αν θέλουμε να συμβάλουμε στη σταθερότητα, πρέπει να λάβουμε μέτρα στο παρόν, ενισχύοντας πολυμερείς θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ. Οι κοινωνίες μας θέλουν οι ηγέτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να αναλάβουν δράση. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



