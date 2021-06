Οι Slipknot στο Release Athens 2022!

Tο Release Athens 2022 υποδέχεται τους τεράστιους Slipknot, μία από τις κορυφαίες μπάντες του σκληρού ήχου τα τελευταία 25 χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο, το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, σε ένα μοναδικό, ισοπεδωτικό show!

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του voucher και τις επιλογές που θα έχετε.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 125 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Reload, Ευριπίδης, Yoleni's και Viva Spot Τεχνόπολης

Aπό την πρώτη στιγμή που οι Slipknot συστήθηκαν στο κοινό, ήταν ολοφάνερο πως ο πλανήτης δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο! Η προκλητική εννεαμελής “συμμορία” από την Iowa των ΗΠΑ, κατέκτησε τα πάντα με κλασικούς δίσκους και, κυρίως, με τα όσα κάνει πάνω στη σκηνή. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζί τους.

Ταυτόχρονα, άλλαξαν για πάντα το χάρτη του σκληρού ήχου και απέκτησαν μεμιάς εκατομμύρια πιστούς οπαδούς, απλώνοντας το σκοτάδι και την οργή με κλασικούς δίσκους, όπως τα "Ιowa", "Vol.3: (The Subliminal Verses)" και το καταπληκτικό "We Are Not Your Kind" που βρέθηκε ψηλά σε κάθε λίστα με τους κορυφαίους δίσκους τoυ 2019.

Επιστρέφουν στη χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια, φέρνοντας στο Release Athens το εκπληκτικό show τους, σε μία φεστιβαλική εμπειρία επικών διαστάσεων που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί οι πιστοί Maggots! Άλλωστε, τα λόγια του Corey Taylor είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση: “We don’t play shows. We start wars.”

Στις 23 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, θα υποστούμε μια ηχητική επίθεση σε κάθε μας αίσθηση. Τραγούδια όπως τα “People = Shit”, “Surfacing”, “Duality”, “Wait and Bleed”, “Unsainted”, “Disasterpiece”, “Before I Forget”, “Psychosocial” απλά σου υπενθυμίζουν τον λόγο που είναι αδύνατον να χάσεις αυτή τη βραδιά!

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα "Release The Earth From Plastic". Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ - και όπου αυτό είναι δυνατό - θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα/ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.