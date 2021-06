Τελικά, τηλεργασία ή γραφείο; (poll)

Η τηλεργασία πήγε στο 20% και σύντομα στο… 0%. Μεταξύ μας έχει και τα καλά της. Έχει όμως και αρνητικά… παναγιά βοήθα.

Η τηλεργασία που μπήκε στη ζωή μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πήγε στο 20%, κοντοζυγώνει να πάει και στο 0% και να επιστρέψουμε πλέον στην κανονικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι αναφώνησαν «επιτέλους», οι περισσότεροι νομίζω, άλλοι πιστεύω πως το σκέφτηκαν μια δεύτερη φορά, καθώς η αλήθεια είναι είχε (έχει) και τα καλά της.

Καλή η παρέα και η καβλάντα στη δουλειά με τα παιδιά, αλλά κάποιες στιγμές είναι ωραία και η ηρεμία, έτσι δεν είναι; Που να ξυπνάς τελευταία στιγμή και να τρέχεις πανικόβλητος-πανικόβλητη; Φτιάχνεις καφεδάκι και απλά αράζεις μπροστά στον υπολογιστή και το messenger (ή το zoom που έγινε και της μόδας) παίρνει φωτιά… Τώρα που το ξανασκέφτομαι: Μάλλον έσπασαν πολλά κινητά στην καραντίνα από το ντιν, ντιν, ντιν του messenger που βαρούσε ασταμάτητα.

Αναποφάσιστοι ε; Για πάμε να τα δούμε παρεούλα μήπως καταλήξουμε και κάπου…

+ Εξοικονόμηση χρόνου

Έχοντας ζήσει την τηλεργασία από την αρχή της καραντίνα (της πρώτης πάντα) θα έβαζα Νο.1 στα καλά την εξοικονόμηση χρόνου. Σπουδαίο πράγμα… Όλος αυτός ο χρόνος προς και από την δουλειά προς όφελός σου. Υπέρ των σκυλιών (παραπάνω βόλτα), υπέρ του σπιτιού (να καθαριστεί και λίγο), υπέρ σου γενικότερα προς εκμετάλλευση. Δεν πρόλαβες να πας για τρέξιμο γιατί πρέπει να φύγεις για δουλειά; Τι λες καλέ; Έχεις μια ώρα ακόμα μέχρι να ανοίξεις τον υπολογιστή. Προλαβαίνεις και παρα-προλαβαίνεις… Δεν πρόλαβες να φας; Πάρε το πιατάκι σου και άραξε δίπλα από τον υπολογιστή και φάε με την ηρεμία σου μέχρι να ανοίξεις τα «παράθυρά» σου και να «συνδεθείς». Σπουδαίο πράγμα η εξοικονόμηση χρόνου…

+ Ηρεμία

Στη δεύτερη θέση με τα θετικά μπαίνει η ηρεμία- ησυχία. Είμαι λάτρης της καβλάντας στη δουλειά όπως και υπέρμαχος του «δεν είναι η κάθε ώρα ίδια». Υπάρχουν στιγμές που η βαβούρα, οι φωνές, η πολυλογία δεν παλεύονται ιδίως όταν έχεις δουλειά και «πνίγεσαι». Ακόμα-ακόμα όταν θέλεις να μιλήσεις με την ησυχία σου στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να πας στην άλλη άκρη του κτιρίου ή στο μπαλκόνι…

+ Άνεση χώρου

Τρίτο θετικό; Μμμμ… Για να σκεφτώ. Άνεση χώρου. Είσαι στον χώρο σου, στο σπίτι σου. Μπορείς να είσαι με τις σαγιονάρες, με το σορτσάκι, όπως θες, ποιος σε βλέπει άλλωστε; Κι αν τύχει (που έτυχε) να συμμετάσχεις σε κανένα zoom φορά μια πιο ευπρεπή μπλούζα ρε αδερφέ, μην είσαι με το αμάνικο. Εδώ στο BBC και στο CNN το κάνουν στα δελτία ειδήσεων, στο zoom θα κολλήσουμε;

Πείνασες; Πας στο ψυγείο φτιάχνεις κάτι στα γρήγορα και συνεχίζεις. Ούτε να παραγγέλνεις, ούτε να περιμένεις να στα φέρουν, ούτε να περιμένεις να τελειώσεις τι δουλειά που κάνεις για να πας να φας με την ησυχία σου. Φτιάχνεις και δεύτερο καφέ, ακούς τη μουσική σου χωρίς να ενοχλείς (και να σε ενοχλεί) κανείς…

+ Εξοικονόμηση χρημάτων

Τώρα που είπα για παραγγελίες… Εξοικονόμηση χρημάτων παιδιά. Αν δεν είχαν γράψει ήδη 300 λέξεις θα το έβαζα πιο πάνω. Not last and not least λοιπόν που λένε και στο χωριό μου. Δεν πληρώνεις καφέδες, δεν πληρώνεις φαγητό, δεν πληρώνεις ταξί ή τα Μέσα Μεταφοράς αν χρειαστεί, κάνεις οικονομία στις βενζίνες σου και γενικότερα αλλάζει η συνάρτηση στα έσοδα-έξοδα.

+ Μετάβαση στη δουλειά

Άγχος, νεύρα… Στα συν και αυτά (στον τομέα που βολεύει). Άργησες να ξυπνήσεις; Και τι έγινε; Είπαμε, φτιάχνεις καφεδάκι, ανοίγεις υπολογιστή και αράζεις όπως είσαι… Ούτε τρέξιμο να προλάβεις το λεωφορείο, να μην μπλέξεις στην κίνηση, να περιμένεις 10 λεπτά άσκοπα το μετρό κτλ. Ούτε άγχος να μην αργήσεις στη δουλειά, ούτε νεύρα να σου σπάνε στην κίνηση, στα φανάρια ή με τον κάθε «τρελό» στον δρόμο γιατί εκεί που θες να περάσεις του ήρθε να ανάψει τα αλάρμ και να ξεφορτώσει.

- Τρελαίνεσαι

Εντάξει, τα είπαμε και πιο πάνω… Δεν είναι όλα ρόδινα στην τηλεργασία. Υπάρχουν και αρνητικά. Αρκετά θα έλεγα… Στην πρώτη θέση θα έβαζα ότι μετά από καιρό κλεισούρας στο σπίτι κάπου τρελαίνεσαι. Διορθώνω, όχι «κάπου τρελαίνεσαι». Σίγουρα τρελαίνεσαι… Δουλειά συνέχεια μέσα στους τέσσερις τοίχους, κάπου καταντάει και ρουτίνα σε ευθεία γραμμή καρδιογραφήματος. Καταντάει αρκετά ανιαρό ως βαρετό.

- Επικοινωνία

Καλή η ησυχία, καλή η ηρεμία, αλλά κάπου θες να μιλήσεις και με κανέναν άνθρωπο. Να καλαμπουρίσετε, να ανοίξετε καμιά κουβεντούλα, να μιλήσετε για την ομάδα ρε αδερφέ, να πάτε να φάτε μαζί στο διάλλειμα αντί να τρως μόνος δίπλα στο πληκτρολόγιο.

Στην ίδια εξίσωση μπαίνει και η επικοινωνία για τη δουλειά, η συνεννόηση. Κακά τα ψέματα, η τεχνολογία σε πολλά μας διευκολύνει αλλά… αϊ σιχτίρ ρε zoom σε ήξερα και από χτες που ξαφνικά έγινες μόδα και εισέβαλλες (και εσύ) στη ζωή μας. Βαρέθηκα το γκλιν-γκλιν από το messenger και την όλη συνεννόηση με τους συναδέλφους σου.

«Μα καλά το έβαλες και εσύ; Αφού έγραψα στο chat ότι το βάζω. Τώρα το έχουμε δύο φορές. Το σβήνω γα… την @%$*&». «Σόρυ ρε φίλε, δεν το είδα, πήγε πολύ πάνω γιατί στο chat έχουν γράψει όλοι και πήγε πολύ πάνω που χάθηκε». Πόσες και πόσες φορές δεν έγινε αυτή η συνομιλία;

Οπότε η ηρεμία ξαφνικά έχει μετατραπεί σε… θυμό, νεύρα, οργή, φεύγει και κανά καντήλι…

- Μαθαίνεις… τένις

Το να δουλεύεις από το σπίτι σου προσφέρει μία άνεση αλλά τρως και πολλά… μπαλάκια. Γίνεσαι αυτόματα ένα κράμα Σάκκαρη-Τσιτσιπά. Εξηγούμε… Άμα έχεις κανά συνάδελφο (1-2 είναι αρκετοί πιστέψτε με) που είναι «λούφα και παραλλαγή» απλά παίρνεις δύο ρακέτες για να υποδέχεσαι τα μπαλάκια. Έχουν εξαφανιστεί –εύκολα από τη στιγμή που δεν είστε στο γραφείο για να βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουν- , τα άτομα στην «υποδοχή» έχουν λιγοστέψει και… βοήθειά σου. «Βάλε και αυτό», «το άλλο ακόμα να μπει;», «μόλις το βάλεις μην ξεχάσεις και εκείνο» και πάει λέγοντας. Για πότε πήγε 01:00 π.μ. χαμπάρι δεν πήρες. Και ο «λούφας» έχει βγάλει μια βάρδια ζάχαρη. «Έκανα ένα θέμα που μου ζητήσανε…». Μόνο που δεν το βλέπεις ούτε την επόμενη μέρα.

- Υπερωρίες, γιατί… που θα έχει πάει;

Επειδή δουλεύεις από το σπίτι και έχουμε lockdown (είχαμε) και σε τελική ανάλυση που θα έχεις πάει, θα έχεις βγει έξω για ποτάρες, όχι βέβαια, εύκολα, δίχως να πάρεις χαμπάρι έχεις φορτωθεί με άλλα τόσα. Υποσυνείδητα (ή συνειδητά) το σύστημα δουλεύει έτσι και κινείται με αυτούς τους ρυθμούς που κάθε μέρα, ακόμα και να μην έχει τίποτα και να είναι «νεκρή» εσύ να δουλεύεις παραπάνω, ίσως και από φόβο μη επαρκούς περιεχομένου και θεματολογίας. Να σε παίρνουν ενώ έχεις σχολάσει, άλλαξε αυτό το κείμενο ή να φορτώνεσαι και με εξτρά δουλειά που φυσικά αν ήσουν γραφείο δεν θα έκανες γιατί θα είχες φύγει. Γενικότερα στην τηλεργασία «έγραψαν» περισσότερες ώρες.

- Παιδιά στο σπίτι με κλειστά σχολεία

Η ηρεμία που αναφέραμε πιο πάνω έχει φυσικά να κάνει με αυτούς που μένουν μόνοι τους ή δεν έχουν… παιδιά. Γιατί με τα σχολεία ιδίως κλειστά, στο σπίτι απλά δεν την πάλευες να μείνεις και να δουλέψεις. Πόσο μάλλον όταν και η γυναίκα/ άντρας σου χρειαζόταν να δουλεύει επίσης τηλεργασία. Το γραφείο έμοιαζε «παράδεισος» μπροστά σε αυτό που γινόταν σπίτι.





Πιστεύουμε πως τα βασικά τα έχουμε βάλει μέσα και έχετε μια καλή εικόνα. Για πείτε μας και τη γνώμη σας. Τηλεργασία ή κανονική εργασία; Για ψηφίστε…



