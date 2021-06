George R.R. Martin και FromSoftware φέρνουν το Elden Ring videogame τον Ιανουάριο (vid)

Επιτέλους, έχουμε ημερομηνία για τη νέα παραγωγή της ομάδας των Dark Souls

Στο Opening Night Live της E3 2021 ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του Elden Ring, ενώ παρουσιάστηκε και η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το παιχνίδι θα εμφανιστεί στα ράφια των καταστημάτων στις 21 Ιανουαρίου 2021 και θα γίνει διαθέσιμο για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S. Στην παραγωγή του συμμετέχει ο Hidetaka Miyazaki των Dark Souls, αλλά και ο George R.R. Martin, με στόχο να δημιουργήσουν έναν ξεχωριστό φανταστικό κόσμο με επικίνδυνες περιοχές και πολλά τέρατα.

Δείτε το νέο υλικό στη συνέχεια και διαβάστε όλες τις ανακοινώσεις της E3 2021 εδώ.

Rise, Tarnished.#ELDENRING comes to PlayStation, Xbox, and PC Digital January 21, 2022. pic.twitter.com/V2PWllffDp