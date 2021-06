Άνοιξε πυρ και σκότωσε 10χρονο για μια θέση πάρκινγκ στο Κουίνς (vid)

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στο Κουίνς όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ έξω από σπίτι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 10χρονο παιδί.

Ένα συνταρακτικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης, με την δολοφονία ενός 10χρονου αγοριού από τα πυρά ενός άνδρα. Στο βίντεο ο άγνωστος στέκεται έξω από ένα σπίτι στο Κουίνς και αρχίζει να πυροβολεί.

Από τους πυροβολισμούς πέφτει νεκρός ο 10χρονος, ενώ τραυματίζεται ο 29χρονος θείος του.

WANTED for HOMICIDE: Do you know this guy? On 6/5/21 at approx 9:33 PM, in front of 342 Beach 45 St in Queens, the suspect fired numerous rounds, striking a 29-year-old male & killing a 10-year-old boy. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cxp13hqEjI