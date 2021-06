Σήκωσε τη μπλούζα να σκουπιστεί και τον… έκαψε το τατουάζ «King James» (pics)

Από το τατουάζ «King James» που αποκάλυψε άθελά του, συνελήφθη ένας εισβολέας του Καπιτωλίου ύστερα από πέντε μήνες.

Μέσω του τατουάζ του στη κοιλιά συνελήφθη ένας άντρας από το FBI για την εισβολή του και όχι μόνο, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον. Και λέμε όχι μόνο, γιατί κτύπησε δύο φορές αστυνομικούς και προσπάθησε να πάρει το γκλομπ του ενός.

Ο James Burton McGrew λοιπόν συνελήφθη στην Αριζόνα, με τις κατηγορίες εισόδου σε απαγορευμένο χώρο, την παρεμπόδιση κυβερνητικών δραστηριοτήτων, την εμπλοκή σε βία και την παρεμπόδιση της επιβολής του νόμου. Ψιλοπράγματα...

Ο McGrew, όπως φαίνεται και σε βίντεο από κάμερες στις στολές των αστυνομικών, πρωταγωνίστησε στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου τόσο έξω όσο και μέσα στο Καπιτώλιο και μάλιστα έφτασε στη Ροτόντα.

PROTIP: When storming the U.S. Capitol, it to avoid displaying your “KING JAMES” belly tattoo to a police body camera, especially if your belly tattoo was previously photographed in a booking photo.



James McGrew was arrested in Arizona over the weekend: pic.twitter.com/qLF1AgCyLB