Top-10: Η γκολάρα του Λάζαρο και τα πιο "θανατηφόρα" χτυπήματα του... Σκορπιού (vids)

Δίπλα στην έννοια «scorpion kick», το απόλυτο όνομα-ορισμός είναι αυτό του Ρενέ Χιγκίτα. Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής η Ευρώπη μιλά για τον Βαλεντίνο Λάζαρο, αφού με scorpion kick έβαλε μεγάλη υποψηφιότητα για το βραβείο «Πούσκας».

Πάμε να θυμηθούμε γκολ που έγραψαν τη δική τους ιστορία κι επιτεύχθηκαν με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο!

«Είμαι ο ... Θεός του «scorpion kick», είχε πει ο Ζλάταν μπραΐμοβιτς, γνωρίζοντας πως αυτός έκανε μόδα το γκολ με χτύπημα του σκορπιού και κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει.



Ο Μχιταριάν ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε πετύχει ένα από τα ωραιότερα γκολ, με το ανάποδο χτύπημα στη μπάλα έπειτα από τη σέντρα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.



Ο Έντινσον Καβάνι, στη θητεία του στη Νάπολι είχε πετύχει ένα απίθανο γκολ, απέναντι στη Γιουβέντους, αν και ο τρόπος που έπεσε, ενδεχομένως να μαρτυρά πως πρωταρχικός στόχος ήταν η κεφαλιά – ψαράκι.



Πριν από τέσσερα χρόνια χρόνια περίπου, ο Ολιβιέ Ζιρού ως παίκτης της Άρσεναλ άφηνε παρακαταθήκη ένα αξέχαστο και κλασικό highlight, με το μυθικό τελειώμά του, σε φάση που είχε ξεκινήσει ο ίδιος.

